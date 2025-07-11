''Европа хорошо понимает, что самое ценное сокровище Украины – не недра, а дети'': профессор предупредил власть о возможной катастрофе

Профессор Александр Костюк предупредил о возможной катастрофе, которая может произойти в украинской системе образования и государстве в целом. В частности, он подчеркнул, что наша молодежь все больше выбирает зарубежные высшие учебные заведения, поэтому власти стоит создать надлежащие стимулы для детей оставаться учиться в Украине.

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Об этом Костюк написал в Facebook. По его словам, Украина занимает четвертое место в мире по количеству зарубежных студентов-первокурсников в университетах стран Европейского Союза. Он отмечает, что тенденция роста наблюдается еще с 2017 года.

"Студенты из Украины, как группа первокурсников университетов ЕС, по своей численности уступали лишь студентам из гораздо больших по численности населения стран – Китая, США и Индии. И речь не о 2024 годе, то есть под влиянием большой войны. Речь о 2017 годе, когда 16 248 украинцев начали обучение в университетах стран Европы", – пишет профессор.

"Европа была и является де-факто бенефициаром утечки талантов из Украины. То ли правительство Украины не понимало, что происходит, то ли понимало, но ничего действенного не сделало, чтобы создать надлежащие стимулы для детей еще в то время оставаться учиться в Украине. Стоит напомнить, что государство является крупнейшим владельцем университетов в Украине", – добавляет он.

Он отмечает, что в Австрии количество украинских первокурсников с 6600 в 2023 году выросло до 8500 в 2024-м. В то же время в Польшу в 2023-м поступило почти 20 тысяч абитуриентов из Украины. Это больше, чем общая численность украинских первокурсников в европейских вузах в 2017 году.

По словам Костюка, Украина станет безоговорочным лидером в мире по экспорту своих талантов в университеты стран ЕС. Однако эти таланты нужны и нашему государству, тогда как Европа понимает, что самое большое сокровище Украины – ее дети.

"Если откорректировать общей численностью населения в странах численность студентов-первокурсников из разных стран в университетах ЕС, то Украина будет безоговорочным лидером в мире по экспорту своих талантов в университеты стран ЕС, что, конечно, не может не беспокоить, потому что эти таланты и до 2022 года, и сейчас, и в будущем нужны собственно самой Украине. Европа хорошо понимает, какое сокровище Украины является наиболее ценным, – не недра Украины, а ее дети", – отмечает профессор.

Он подчеркивает, что проблема с удержанием талантов в Украине существовала еще в 2017 году. А Европа получала и продолжает иметь преимущества от привлечения украинских талантов в свою систему высшего образования.

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