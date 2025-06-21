Это почти КПИ. Заместитель министра образования рассказал, сколько украинских абитуриентов за рубежом сдают НМТ-2025

На сдачу национального мультипредметного теста в 2025 году зарегистрировалось 312 тысяч абитуриентов. Из них 20 000 изъявили желание сдавать экзамен за рубежом. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий подчеркнул, что это почти такое же количество студентов, которые учатся в Киевском политехническом институте им.

Видео дня

Об этом чиновник рассказал в интервью проекту"Мейканемо". По его словам, благодаря формату НМТ абитуриенты могут съехаться в один день в тестовый центр из разных частей страны пребывания и сдать экзамен. Винницкий отметил, что это очень важно, ведь говорит о том, что абитуриенты возвращаются из-за границы и поступают в украинские высшие учебные заведения.

"20 000 в этом году, 20 000 в прошлом. Там с копейками, а фактически без изменений и с прошлого года до этого года. Регистрации у нас в целом по стране 312 000, из которых 20 000 – это поступающие, которые пишут будучи за рубежом. У нас самый большой университет на сегодняшний день – это Львовская политехника 34 000 студентов. Поэтому 20 000 – это на самом деле уже почти КПИ, 27 тысяч было КПИ", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что для поступления в иностранные вузы выпускникам не нужно сдавать подобный экзамен, поэтому такой показатель говорит о качестве и конкурентности украинского высшего образования.

По его словам, с 2000 года количество выпускников школ уменьшилось почти вдвое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему некоторые айтишники начинают изучать Шевченко, Тычину и Лесю Украинку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!