''Европейские партнеры спрашивают...'' МОН объяснило объединение университетов в Украине и озвучило грандиозные планы после окончания войны

Укрупнение университетов происходит для повышения качества образования и конкурентоспособности в европейской среде. Студенты в украинских вузах должны иметь выбор профилей, основную и дополнительную специальность. А этого можно достичь только в больших и эффективных высших учебных заведений.

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Об этом рассказал первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец в комментарии hromadske. Он отметил, что европейские партнеры спрашивают, готова ли Украина к таким вызовам современности.

"Наша задача – соответствовать тому стандарту качества, который будет интересен и конкурентоспособен в европейской среде. Надо сделать так, чтобы ученики и студенты в украинских университетах получали широкую возможность выбора, имели возможность выбирать свои профили, основную и дополнительную специальность. Это позволяют индивидуальные образовательные траектории только в крупных и эффективных ЗВО", – сказал Кудрявец.

"Смогут ли университеты с 500-600 людьми обеспечивать свободный выбор предметов, будет ли возможность у студентов иметь свободную траекторию? Большой вопрос", – добавил он.

Чиновник также отметил, что после окончания полномасштабной войны и открытия границ, украинская система образования должна быть конкурентоспособной, ведь студенты смогут выбирать не только отечественные, но и иностранные университеты. В то же время, по словам заместителя министра образования, украинские вузы будут открыты для иностранных абитуриентов.

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