Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

Украинец Слава Коваленко спросил пользователей сети, помнят ли они открытые уроки из школы, когда учитель "разыгрывал спектакль", перед этим "тренируя класс". Мужчина задался вопросом, в чем смысл открытых уроков, если это все фальшь как со стороны педагогов, так и со стороны детей.

Об этом Коваленко написал в заметке в Тhreads. Он отметил, что во время такого урока его участники всегда были молодцами. Украинцы в комментариях вспомнили свой опыт участия в таких занятиях.

"Кто помнит открытые уроки в школе? Учитель долго тренирует класс, чтобы вместе разыграть спектакль, – все молодцы... А в чем тогда суть, если все это фальшивое и со стороны детей, и со стороны учителя?" – написал мужчина.

Некоторые из пользователей соцсети поделились, что на некоторые уроки нужно было учить слова, как по сценарию, а другие тренировались здороваться склонением головы.

"Я помню, как у нас был открытый урок, на который нас натренировали дословно. То есть мы должны были говорить и действовать исключительно так, как учили. Но один одноклассник решил отличиться. На вопрос о том, что помогает от кашля, он ответил, что надо пожевать подорожник".

"До сих пор помню, как классная руководительница в 3-м классе решила, что эпично будет, если дети не будут кричать гостям открытого урока "Добрый день", а повернутся к ним и сделают кивок головой в знак приветствия. Думала, шею сверну, пока синхронность выработали".

Некоторые из украинцев рассказали, что их родителей просили привести ребенка в школу на открытый урок даже с температурой под 40 градусов, ведь учителю нужны были "умные дети" в классе. В то же время были педагоги, которые проводили подобные уроки ежемесячно.

"В детстве моей маме звонили и очень просили, чтобы я пришла в школу на один только открытый урок с температурой под 40, потому что им нужны умненькие дети на уроке".

"Я в начале своей карьеры после такого открытого урока чуть выговор не схватила. Потому что дети были не отрепетированы перед городским методистом".

"У меня была учительница английского, которая устраивала открытые уроки чуть ли не каждый месяц, я серьезно, мы заканчивали одно шоу и начинали готовиться к другому".

