Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
540
Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

Украинец Слава Коваленко спросил пользователей сети, помнят ли они открытые уроки из школы, когда учитель "разыгрывал спектакль", перед этим "тренируя класс". Мужчина задался вопросом, в чем смысл открытых уроков, если это все фальшь как со стороны педагогов, так и со стороны детей.

Видео дня

Об этом Коваленко написал в заметке в Тhreads. Он отметил, что во время такого урока его участники всегда были молодцами. Украинцы в комментариях вспомнили свой опыт участия в таких занятиях.

"Кто помнит открытые уроки в школе? Учитель долго тренирует класс, чтобы вместе разыграть спектакль, – все молодцы... А в чем тогда суть, если все это фальшивое и со стороны детей, и со стороны учителя?" – написал мужчина.

Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

Некоторые из пользователей соцсети поделились, что на некоторые уроки нужно было учить слова, как по сценарию, а другие тренировались здороваться склонением головы.

"Я помню, как у нас был открытый урок, на который нас натренировали дословно. То есть мы должны были говорить и действовать исключительно так, как учили. Но один одноклассник решил отличиться. На вопрос о том, что помогает от кашля, он ответил, что надо пожевать подорожник".

Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

"До сих пор помню, как классная руководительница в 3-м классе решила, что эпично будет, если дети не будут кричать гостям открытого урока "Добрый день", а повернутся к ним и сделают кивок головой в знак приветствия. Думала, шею сверну, пока синхронность выработали".

Некоторые из украинцев рассказали, что их родителей просили привести ребенка в школу на открытый урок даже с температурой под 40 градусов, ведь учителю нужны были "умные дети" в классе. В то же время были педагоги, которые проводили подобные уроки ежемесячно.

"В детстве моей маме звонили и очень просили, чтобы я пришла в школу на один только открытый урок с температурой под 40, потому что им нужны умненькие дети на уроке".

Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

"Я в начале своей карьеры после такого открытого урока чуть выговор не схватила. Потому что дети были не отрепетированы перед городским методистом".

Фальшь, спектакли и умные дети с температурой +40. Украинцы поделились криком души из-за открытых уроков в школах

"У меня была учительница английского, которая устраивала открытые уроки чуть ли не каждый месяц, я серьезно, мы заканчивали одно шоу и начинали готовиться к другому".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что текст в учебнике для 2-го класса по программе "Интеллект Украины" смутил сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинешколаучительУчеба