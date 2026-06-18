Фантастический триумф в Швеции: украинские школьники заняли первое место и обошли 40 стран на олимпиаде по физике

Украинские школьники стали лучшими в Европе на физической олимпиаде European Physics Olympiad (EuPhO) 2026. Соревнования проходили с 12 по 16 июня 2026 года в городе Гетеборг (Королевство Швеция) и являются одним из самых престижных в Европе международных турниров по физике для учащихся старших классов.

Видео дня

В этом году в олимпиаде приняли участие представители 41 страны мира, сообщается на официальной странице Малой академии наук. По итогам олимпиады украинские школьники завоевали 5 наград: 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Такое выступление обеспечило Украине лучший командный результат среди всех европейских стран-участниц EuPhO-2026.

Особенно ярко на олимпиаде этого года проявил себя Святослав Лавренюк, ученик 11 класса Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Он показал лучший абсолютный результат олимпиады и стал лучшим среди участников из европейских стран. В общем рейтинге (с учетом стран, участвующих вне конкурса) он занял второе место, уступив лишь участнику из США.

Главные истории дня

Дети продемонстрировали свои знания и навыки в ходе теоретических и практических испытаний.

Золото также завоевали:

Никита Возный, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете им. И. Франко (Львовская область);

Назарий Вращук, ученик 11 класса коммунального учреждения "Ришельевский научный лицей" (Одесская область);

Серебряную награду завоевал Олег Курницкий, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете им. И. Франко (Львовская область).

Бронзу завоевал Михаил Рубцов, ученик 11 класса Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета им. Т. Шевченко (г. Киев).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускники, набравшие 185 баллов и выше по каждому предмету на НМТ, получат ежемесячную президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!