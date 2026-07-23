'Федоров – майбутнє, Сирський – минуле'. Репетитор по украинскому языку на примере плаката с протестов объяснила правило о подлежащем и сказуемом

Протестный плакат с надписью "Федоров – майбутнє, Сирський – минуле" стал наглядным объяснением сложного правила синтаксиса украинского языка. О нем своим подписчикам рассказала репетитор Оксана Николаевна.

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Ролик с объяснением она опубликовала в Instagram. А в качестве повода использовала одну из карточных табличек, которую увидела на снимке с протестных акций против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Оксана Николаевна показала подписчикам фото из Черновцов, где девушка демонстрирует уже упомянутую надпись. "Что вы видите на фото? Конечно, прекрасную девушку. Но и плюс четыре балла на НМТ", – пошутила репетитор.

Несмотря на то, что в двух предложениях, написанных на картонке, мы видим только существительные, оба предложения имеют и подлежащее, и сказуемое. "Итак, „Федоров – майбутнє". Можем ли мы после тире поставить "це"? "Федоров – це майбутнє. Сирський – це минуле". Конечно, можем. Если мы можем после тире поставить "це", слева будет подлежащее, то есть до тире будет подлежащее, после тире будет сказуемое", – пояснила Оксана Николаевна.

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Она также привела два примера заданий из НМТ, в которых может понадобиться это знание. Первый – определить, каким членом предложения является выделенный фрагмент. Второй – установить условие употребления тире в предложении-примере.

Для первого формата Оксана Николаевна привела пример. В задании на определение члена предложения есть такой вариант: "Одна хвилина – це наче кіт наплакав". В нем есть указательное местоимение "це", следовательно, выделенный фрагмент "кіт наплакав", стоящий после тире, является сказуемым.

В этом же задании мы видим предложение "Як відомо, вибиватися в люди – справа зовсім непроста". В нем выделен фрагмент "вибиватися в люди", и он стоит перед тире. Здесь мы имеем дело с подлежащим. Обратите внимание, это подлежащее, выраженное глаголом, стоящим в инфинитиве.

Для второго формата, где нужно объяснить условие использования тире, мы видим предложение: "Бути особистістю – це бути самостійним джерелом дій". Поскольку после тире стоит местоимение "це", речь идет о тире, стоящем именно между подлежащим и сказуемым.

Кстати, ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так со словом "картонковий" в названии нынешних протестов – почему некоторые публичные спикеры начали произносить его неправильно.

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