Феномен для всей Украины. Винницкий назвал университет, который показал рекордные результаты во время войны

Сумской государственный университет стал феноменом для Украины и с начала полномасштабной войны имеет высокие показатели в научной работе, по интернационализации и трудоустройству выпускников. Несмотря на то, что в стране количество студентов уменьшилось, вуз имеет большую популярность среди соискателей образования.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью украинскому медиа. Он отметил, что несмотря на расположение учебного заведения в приграничной области и частые обстрелы, он все же поддерживает высокий уровень.

"Сумской государственный университет – это феномен, которым мы очень сильно гордимся. Это феномен для всей нашей страны, один из сильнейших классических университетов, который ежегодно имеет очень крутые показатели и по научной работе, и по интернационализации, и по трудоустройству своих выпускников. Также – и по вступительному баллу, это значит они популярны. Все те показатели, которые мы измеряем, у них они высокие", – сказал Винницкий.

Также отметил заместитель министра образования и Сумской аграрный университет, где контингент уменьшился лишь на 3% по сравнению с прошлым годом.

В то же время, Сумской педагогический вуз имеет более слабые показатели, но пока Министерство образования и науки не имеет определенного решения по его объединению, ведь в регионе происходят боевые действия.

Глуховский педагогический университет перемещен из зоны боевых действий, но образовательное ведомство хочет вернуть его как можно быстрее к полноценной работе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сумской государственный университет в 2025 году обогнал украинские вузы в международном рейтинге SCImago Institutions Rankings 2025. До этого учебное заведение уверенно держалось на третьей строчке в течение нескольких лет.

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