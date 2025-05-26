Феномен для всей Украины. Винницкий назвал университет, который показал рекордные результаты во время войны

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,7 т.
Феномен для всей Украины. Винницкий назвал университет, который показал рекордные результаты во время войны

Сумской государственный университет стал феноменом для Украины и с начала полномасштабной войны имеет высокие показатели в научной работе, по интернационализации и трудоустройству выпускников. Несмотря на то, что в стране количество студентов уменьшилось, вуз имеет большую популярность среди соискателей образования.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью украинскому медиа. Он отметил, что несмотря на расположение учебного заведения в приграничной области и частые обстрелы, он все же поддерживает высокий уровень.

"Сумской государственный университет – это феномен, которым мы очень сильно гордимся. Это феномен для всей нашей страны, один из сильнейших классических университетов, который ежегодно имеет очень крутые показатели и по научной работе, и по интернационализации, и по трудоустройству своих выпускников. Также – и по вступительному баллу, это значит они популярны. Все те показатели, которые мы измеряем, у них они высокие", – сказал Винницкий.

Феномен для всей Украины. Винницкий назвал университет, который показал рекордные результаты во время войны

Также отметил заместитель министра образования и Сумской аграрный университет, где контингент уменьшился лишь на 3% по сравнению с прошлым годом.

В то же время, Сумской педагогический вуз имеет более слабые показатели, но пока Министерство образования и науки не имеет определенного решения по его объединению, ведь в регионе происходят боевые действия.

Глуховский педагогический университет перемещен из зоны боевых действий, но образовательное ведомство хочет вернуть его как можно быстрее к полноценной работе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сумской государственный университет в 2025 году обогнал украинские вузы в международном рейтинге SCImago Institutions Rankings 2025. До этого учебное заведение уверенно держалось на третьей строчке в течение нескольких лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинеуниверситет