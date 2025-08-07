FIЇNKA умилила сеть новой песней ''Афини'': что это за ягоды

Украинская певица FIЇNKA недавно выпустила красивую и нежную песню с названием "Афини". В композиции она рассказывает о крае своего детства, чем растрогала сеть.

Со слов песни становится понятно, что "афини" – это название ягод. О том, что это за ягоды и где именно их так называют, читайте в материале OBOZ.UA

В описании к клипу, который менее чем за неделю собрал уже более полумиллиона просмотров, певица написала, что это песня о ее личном рае, об ощущении, которое она носит в себе с детства. О ее воспоминаниях, как она босиком бегала по горным тропинкам, срывали афины и весь мир казался беззаботным и простым.

Афини – это черника обыкновенная. Именно так эту ягоду называют в Карпатах. Об этом говорит в своем видео на TikTok языковед Ольга Багний. В комментариях ей одни ответили, что знают такое название, потому что слышали что так чернику называют в селах, а кто впервые услышал из этой песни.

Черника растет в хвойных и смешанных лесах на полянах. В Украине больше всего распространена на Полесье, в Карпатах и, изредка, в северной Лесостепи.

