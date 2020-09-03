Шкарлета в прямом эфире назвали безответственным из-за финансирования школ в пандемию

В.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

Чиновник 3 сентября выступил в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу", где и начался спор. Программа транслировалась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шкарлет рассказал, что около 75% подготовки школ и вузов составили организационные вопросы, 25% – финансовые.

"Говорим, что образованию не выделили [средств]. Но мы ставим, прежде всего, себе задание рационально использовать те средства, которые уже есть в образовании... На 1 января 2020 года остатками с прошлого года образовательной субвенции осталось 5,2 млрд гривен", – сказал он.

Временно исполняющий обязанности министра отметил, что 1,9 млрд составляет целевая субвенция на зарплаты, а 3,3 млрд – можно использовать согласно 6-му постановлению Кабмина 2015 года. В документе и вправду не было конкретных формулировок о том, что деньги можно тратить на, к примеру, средства индивидуальной защиты. Однако, как сказал Шкарлет, проект изменений для постановления уже подготовлен.

Шкарлет на "Право на владу". Скриншот

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун заявила: то, что правительство 3 сентября подготовило проект на выделение средств на школы, "мягко говоря, немного поздно".

Она также раскритиковала в.и.о. министра, сказав, что обеспечение учебных учреждений стало проблемой местной власти. "Государство ничем не помогло подготовиться к 1 сентября школам и университетам", – отметила Совсун.

Чиновник ответил, что нардеп невнимательно его слушала. "Я вам никогда не говорил, что мы не подготовили документы. Мы подготовили секвестр бюджета по тем программам поддержки научно-педагогических работников, учителей, по пожарному фонду, для возвращение в "ковидный" фонд". На сегодня мы готовим чисто целевую новую программу, увидев, что есть неиспользованные средства", – ответил чиновник.

Шкарлет напомнил, что, согласно законодательству, обеспечение учреждений образования делегировано местному самоуправлению.

Выступление министра. Скриншот видео

Иванна Коберник, соучредитель ОО "Smart образование", в свою очередь заявила, что министерство должно добиться субвенции в условиях пандемии.

"Вы так спокойно говорите, что вы в сентябре готовите какой-то проект постановления, когда учебный процесс уже начался, что это говорит только о вашем равнодушии и безответственность в этой ситуации", – сказала она.

Шкарлет ответил оппонентке, что она перекручивает факты. Коберник также сказала, что остатки средств за 2019 год, не использованных на фонд заработной платы, остались не во всех регионах.

Временный исполняющий обязанности министра ответил ей, что "3,3 млрд остались в разрезе каждой области", но Коберник продолжала с ним спорить.

"Вам нужно, наверное, пройти общественный конкурс на и.о. или министра образования: вы лучше всех знаете. Живите на позитиве прежде всего", – отреагировал Шкарлет.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, ранее исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что в фонде борьбы с коронавирусом из 64,7 млрд гривен, которые в нем были изначально, уже не осталось ни копейки.