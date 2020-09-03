Шкарлета в прямому ефірі назвали безвідповідальним через фінансування шкіл у пандемію

Т.в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії коронавірусу.

Чиновник 3 вересня виступив у прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу", де й почалася суперечка. Програма транслювалася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Шкарлет розповів, що близько 75% підготовки шкіл та вишів склали організаційні питання, 25% – фінансові.

"Говоримо, що освіті не виділили [коштів]. Але ми ставимо, перш за все, собі завдання раціонально використовувати ті кошти, які вже є в освіті... Станом на 1 січня 2020 року залишками з минулого року освітньої субвенції залишилося 5,2 млрд гривень", – сказав він.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра зазначив, що 1,9 млрд становить цільова субвенція на зарплати, а 3,3 млрд – можна використовувати згідно з 6-ю постановою Кабміну 2015 року. У документі і справді не було конкретних формулювань про те, що гроші можна витрачати на, наприклад, засоби індивідуального захисту. Однак, як сказав Шкарлет, проєкт змін для постанови вже підготовлений.

Шкарлет на "Право на владу". Скриншот

Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун заявила: те, що уряд 3 вересня підготував проєкт на виділення коштів на школи, "м'яко кажучи, трохи пізно".

Вона також розкритикувала т.в.о. міністра, сказавши, що забезпечення навчальних закладів стало проблемою місцевої влади. "Держава нічим не допомогла підготуватися на 1 вересня школам і університетам", – зазначила Совсун.

Чиновник відповів, що нардепка неуважно його слухала. "Я вам ніколи не говорив, що ми не підготували документи. Ми підготували секвестр бюджету за тими програмами підтримки науково-педагогічних працівників, вчителів, із пожежного фонду, для повернення в "ковідний" фонд". На сьогодні ми готуємо чисто цільову нову програму, побачивши, що є невикористані кошти", – відповів чиновник.

Шкарлет нагадав, що, згідно із законодавством, забезпечення закладів освіти делеговано місцевому самоврядуванню.

Виступ міністра. Скриншот відео

Іванна Коберник, співзасновниця ГО "Smart освіту", зі свого боку заявила, що міністерство має домогтися субвенції в умовах пандемії.

"Ви так спокійно говорите, що ви в вересні готуєте якийсь проєкт постанови, коли навчальний процес вже почався, що це говорить тільки про вашу байдужість і безвідповідальність у цій ситуації", – сказала вона.

Шкарлет відповів опонентці, що вона перекручує факти. Коберник також сказала, що залишки коштів за 2019 рік, не використаних на фонд заробітної плати, залишилися не у всіх регіонах.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра відповів їй, що "3,3 млрд залишилися в розрізі кожної області", але Коберник продовжувала з ним сперечатися.

"Вам потрібно, напевно, пройти громадський конкурс на в.о. або міністра освіти: ви краще за всіх знаєте. Живіть на позитиві насамперед", – відреагував Шкарлет.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, раніше виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет заявив, що в фонді боротьби з коронавірусом із 64,7 млрд гривень, які в ньому були спочатку, вже не залишилося ні копійки.