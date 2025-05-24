Финансовая награда, стабильность и общественная польза: украинские подростки указали, что ждут от будущей профессии

Украинские подростки рассказали, что они ждут от будущей профессии. Описания были объединены в шесть факторов, важных для школьников при выборе отрасли.

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Об этом говорится в результатах исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине" по инициативе "Фонда Елены Зеленской". Характеристики ученики предоставляли в открытых ответах.

Среди них:

высокое финансовое вознаграждение: "прибыльная, интересная для меня";

"прибыльная, интересная для меня"; стабильность : "работа, которая дает уверенность в завтрашнем дне";

: "работа, которая дает уверенность в завтрашнем дне"; интерес и удовольствие от своего рода деятельности : "любимую, чтобы хотелось на нее ходить;

: "любимую, чтобы хотелось на нее ходить; возможности профессионального развития и самореализации: "с возможностью обучения и карьерного роста";

"с возможностью обучения и карьерного роста"; гармонии между работой и личной жизнью, а также желание работать дистанционно: "не работать сверхурочно";

"не работать сверхурочно"; общественная польза: "Мечта работа, которая приносит пользу Украине".

В то же время, для подростков также важны ожидания относительно физических и психологических условий труда. Для многих из них комфорт и дружеская атмосфера – основа хорошей работы. В частности, они указали на дружный коллектив и полный социальный пакет. Часть детей уже имеет представление о своей будущей специализации.

Несмотря на это, ожидания учеников относительно будущей профессии формируются независимо от ситуации на рынке труда. Сравнивая результаты ответов школьников относительно желаемой специальности с текущим запросом на рынке труда, заметно несовпадение. Так, в большинстве сфер детские ожидания значительно превышают спрос или отстают от предложения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 30% старшеклассников определились с будущей профессией.

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