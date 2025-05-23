ІТ, медиа, юриспруденция: только 30% старшеклассников определились с будущей профессией

Каждый пятый подросток в Украине не задумывался над выбором будущей профессии и только 30% определились с конкретной специальностью, которую бы ожидали иметь в 30 лет. Восемь из десяти детей заявили, что задумывались над тем, какую профессию хотят иметь в будущем. Но только трое из десяти четко определились по этому вопросу.

Видео дня

Об этом говорится в результатах исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине" по инициативе "Фонда Елены Зеленской". Авторы исследования отмечают, что такой показатель у украинских школьников вдвое меньше среднего показателя стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Соответствующие описания были объединены в следующие шесть факторов, которые важны для подростков при выборе профессии: высокое финансовое вознаграждение – "прибыльная". Стабильность: работа, которая дает надежду в завтрашнем дне. Интерес и удовольствие от своей работы: любимая, чтобы хотелось на нее ходить". Общественная польза: "Мечта – работа, которая приносит пользу Украине", – говорится в исследовании.

Больше всего подростки видят себя в будущем работающими с компьютерами в офисе. Также у них часто завышенные ожидания относительно заработной платы.

В Украине можно выделить 20 отраслей, которые интересуют старшеклассников. Речь идет о таких сферах как ІТ, юриспруденция, автобизнес, медиа, дизайн, образование, сфера здравоохранения, государственная служба, АПК, логистика, промышленность, оборонный сектор, предпринимательство и тому подобное.

Девушки больше всего интересуются работой в медиа, а ребята предпочитают автомобильный бизнес, транспорт и логистику. Также девушки больше задумываются о будущей профессии: 85% против 74% у парней.

Профессиональная ориентация школьников базируется преимущественно на общении с родителями, отмечается в исследовании. В частности, только 3% опрошенных проходили стажировку, 7% встречались с карьерными советниками, 11% посещали экскурсии на предприятия. В селах ситуацию осложняет отсутствие внешкольных центров и логистическая недоступность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый четвертый украинский подросток планирует уехать за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!