Физическая активность критически важна для счастья детей: результаты исследования

Физическая культура, школьные виды спорта и физическая активность являются критически важными инструментами в воспитании здоровых, счастливых и устойчивых детей и молодежи. Такой вывод сделало новое исследование, которое раскрывает нюансированное понимание того, как спорт может решать физические, эмоциональные и социальные проблемы.

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Оно было проведено учеными Манчестерского университета в сотрудничестве с Молодежным спортивным фондом. Исследователи привлекли к проекту учеников пяти разных школ – двух средних, двух начальных и одной альтернативной, пишет сайт phys.org.

Результаты исследования показывают тревожные тенденции длительного сидячего поведения, поскольку 43% опрошенных учеников проводили более четырех часов ежедневно перед экранами, а 23% большую часть времени практически не двигаются.

По мнению ученых, школы должны активно решать проблемы, интегрируя увлекательные, подвижные занятия в ежедневный распорядок. Ведь программы, подчеркивающие веселые и социальные аспекты, а также создающие комфортные и доступные возможности для физической активности, могут изменить поведение и способствовать здоровому образу жизни среди учеников.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какой должна быть физкультура в школах. По мнению педагога, ключевая цель этого урока - помочь ребенку найти свою любимую активность.

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