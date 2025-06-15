''Учителя – не тренеры. Не делайте из детей профессиональных спортсменов''. Какой должна быть физкультура в школах: мнение педагога

Учительница физкультуры в гимназии № 91 города Запорожья Оксана Мельниченко рассказала, какими должны быть уроки физкультуры в школах. По ее мнению, учителя физкультуры не должны быть тренерами.

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Педагог объясняет, что урок физкультуры – это не тренировка профессиональных спортсменов, а ключевая цель этого урока – помочь ребенку найти свою любимую активность. Об этом она рассказала в интервью для Вчися.Медіа.

Согласно реформе НУШ, в школах начали отказываться от нормативов. Вместо них предложено более 70 активностей, которые можно проводить на уроках физкультуры. Однако, по словам Мельниченко, не все учителя и учительницы пользуются этой альтернативой.

"Если дети и в дальнейшем будут играть только мячом, хотя в модельной программе есть более 70 учебных модулей, прогресса не будет", – говорит она и добавляет, что важно из большого перечня выбрать определенные направления, познакомить детей с различными видами спорта и помочь найти то, в чем они будут чувствовать себя комфортно.

Ранее OBOZ.UA писал, что педагог назвала 7 причин, почему "буксует" реформа НУШ. По ее словам, на это повлияло неравномерное внедрение.

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