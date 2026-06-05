'Физика, химия и математика формируют личность!' Кандидат наук резко обратился к родителям, которые 'помешались' на высоких баллах НМТ

Украинский ученый, кандидат биологических наук Алексей Болдырев эмоционально отреагировал на волну обсуждений вокруг Национального мультипредметного теста (НМТ). Он также обратился к родителям выпускников, призвав их пересмотреть свое отношение к результатам экзаменов.

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В своем посте на личной странице в Facebook он отметил, что часть критики НМТ связана не только с реальными проблемами, но и с внутренними страхами взрослых, которые переносят собственный опыт на детей. Тогда как на самом деле ситуация со времен их обучения изменилась кардинальным образом.

Дискуссию вызвала инициатива Верховной Рады Украины упростить НМТ, изъяв из него математику. Якобы, ученики выпускных классов, вынужденные готовиться к сдаче четырех предметов, получают чрезмерную нагрузку. Именно поэтому из перечня решили изъять математику и перевести ее в список предметов на выбор. Это подняло масштабную дискуссию о важности математики и уместности НМТ.

Болдырев назвал задания, которые предлагаются выпускникам на тесте, не слишком сложными. Проблему он видит в другом – в том, что система обучения часто сводится к натаскиванию на задания, а не к глубокому пониманию материала. Вместе с тем ученый подчеркнул, что итоговое оценивание необходимо даже в сложных условиях, ведь без него невозможно определить уровень подготовки поступающих.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с высшим образованием: сейчас университеты не имеют большого конкурса, а количество бюджетных мест позволяет поступить большинству желающих. Даже если набранный на НМТ балл не очень высокий. По его словам, в ближайшие годы страна будет испытывать дефицит специалистов в фундаментальных и технологических отраслях.

"Университеты пустые. Специалистов по оптике, материаловедению, клеточной биологии следующие 5-7 лет выпускать не будут. Бюджетных мест навалом. Преподаватели жаждут обучить мотивированных студентов. Любые люди с качественным образованием в фундаментальной или технологической отрасли будут на вес золота", – спрогнозировал биолог.

Болдырев также раскритиковал стремление родителей к идеальным результатам, отметив, что погоня за высокими баллами часто является следствием их старых травм и страхов. По его мнению, вместо этого стоит сосредоточиться на поддержке ребенка и честном разговоре о ценностях, будущем и реальных целях.

"Еще не поздно остановиться, подумать: а что для вас важно? Хорошая работа? Целостное мировоззрение? Безопасное убежище на 4 года? Высокий балл на НМТ? И из этого разговаривать с ребенком по-честному. И о своих собственных страхах, и о своих и его ценностях. Это будет настоящая поддержка, которая поможет пережить любые жизненные поражения, среди которых сложный тест является далеко не самым большим", – написал он.

Аргументом в подкрепление своих тезисов ученый назвал ситуацию, которая сложилась на кафедре биотехнологий Киевского авиационного института. "Прошедшие два года поступили все, кто хотели. Получили маленькие группы, индивидуальный подход, сложные задачи для того, чтобы понять тот мир, в котором живут. Студенты лично знакомятся с представителями ведущих компаний и исследовательских групп в отрасли, потому что есть время представить каждую и каждую лично. И у нас единственная в Украине бакалаврская программа по нейронаукам, ага", – поделился биолог.

Образование Болдырев назвал медленным способом познакомиться с миром. "Идите к тем, кто знакомит основательно. К тем, кому не безразлично. Физика, химия, биология, математика, инженерия, геология, археология – это формирует личность", – отметил он.

Парламентскую инициативу по исключению математики из перечня обязательных предметов на НМТ, он назвал следствием такой травмы. "Надо математику не проверять, говорят. А то страшно. Вместо нести этот бред, лучше бы рекламировали отсрочку от армии для ребят. "10 лет отсрочки, общежитие, крутая работа в ВПК. Поступай на инженерию и физику наноматериалов!", – посоветовал Болдырев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в УЦОКО выступили резко против отмены НМТ по математике и объяснили, почему она нужна каждому человеку.

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