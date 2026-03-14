'Фойє' чи 'фоє': как правильно писать на украинском

Хотя новое правописание украинского языка было введено еще в 2019 году, некоторые его положения до сих пор сбивают людей с толку. И на письме даже сейчас можно встретить неправильные формы слов.

Например, сможете ли вы правильно назвать одним словом большой зал в общественном здании, предназначенный для отдыха или встреч? Такие залы есть в театрах, филармониях или домах культуры – в них собираются перед началом мероприятия зрители. Кто-то напишет, что это "фойє", а кто-то – "фоє". OBOZ.UA разбирался, как правильно.

Ответ на этот вопрос содержится в параграфе 126 нового правописания. Он входит в раздел III "Правописание слов иноязычного происхождения". Этот параграф посвящен передаче на письме звука [j].

Если этот звук в иноязычном слове существует сам по себе, то он передается буквой й. А вот в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] мы записываем его буквами є, ї, ю, я, не добавляя к ним ничего. Это упрощает написание многих слов, не только "фоє". К тому же унифицирует их, ведь раньше они писались вразнобой. Вот еще несколько примеров:

конвеєр;

плеєр;

фаянс;

траєкторія;

параноя;

рояль;

єті;

мая;

Гаїті;

Єйтс;

Ісая;

Йоганн;

Соєр;

Савоя;.

Кстати, именно этот параграф нормировал написание слова "проєкт" через букву є.

