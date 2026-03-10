Как правильно на украинском – 'зовні' или 'ззовні'? Есть один нюанс

Украинское правописание имеет довольно много различных нюансов. И часто бывает так, что украинцы задумываются над правильным написанием того или иного слова. Одним из таких является "зовні" или "ззовні".

Согласно правилам украинского языка, возможно написание обоих вариантов в зависимости от контекста. Поэтому OBOZ.UA решил разобраться более подробно.

Дело в том, что слово "зовні" следует использовать тогда, когда речь идет о чем-то/ком-то, что находится по другую сторону и отвечает на вопрос "где?". Например: "Кто-то стоит "зовні".

В то время как слово "ззовні" или "іззовні" отвечает на вопрос "откуда?" и используется, когда речь идет о чем-то, что находится с внешней стороны. Например: "Дверь открылась от сильного толчка "ззовні".

