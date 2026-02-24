Какое слово в украинском языке пишется с тремя апострофами

Украинский язык имеет немало слов, которые не прекращают удивлять. Мало кто из украинцев знает о том, что в нашем родном языке существует слово, которое пишется с тремя апострофами.

Во время Радиодиктанта национального единства 2025 было много удивлений, что есть слова с двумя апострофами, но выяснилось, что есть и с большим количеством. Об этом в своей заметке на Facebook написала пользователь Оксана Суховий.

"Прониклась темой двух апострофов и апгрейднула одно из слов: між'яр'їв'янин", – указывает она.

Між'яр'їв'янин – это слово, обозначающее человека, живущего в местности между оврагами. Оно образовано от "між'яр'я" (местность между оврагами), где, согласно правописанию, апостроф ставится после приставок перед "я", "ю", "є", "ї" и после "р".

Так же, к словам с тремя апострофами можно отнести и такие слова, как:

над’яр’їв’янин, над’яр’їв’янка;

під’яр’їв’янин, під’яр’їв’янка.

