'Фортепіано', 'піаніно' или 'рояль'? Как сказать правильно и какая между ними разница

Любители музыки знают три термина, которыми описывают акустические механические клавишные инструменты: фортепиано, пианино и рояль. Но не всегда умеют отличить их друг от друга.

OBOZ.UA объясняет, что конкретно означает каждое это слово в украинском языке. Рассказываем также что между этими понятиями общего, а что – отличного.

Фортепиано

Это общее название всего класса клавишно-струнных инструментов, у которых звук возникает от удара молоточков по струнам. Слово пришло из итальянского языка, где fortepiano буквально означает "громко-тихо". В эту группу инструментов входят и пианино, и рояль.

Пианино

А это уже отдельная разновидность фортепиано с вертикальным расположением струн и механики. Благодаря такой конструкции инструмент занимает меньше места, поэтому его удобно использовать в квартирах, школах и небольших помещениях. Звук у пианино обычно чуть менее объёмный и насыщенный, чем у рояля, однако для обучения и домашней игры его вполне достаточно. Слово "пианино" тоже имеет итальянское происхождение, это уменьшительная форма от piano ("тихо").

Рояль

Этот роскошный и большой по габаритам инструмент наоборот, имеет горизонтальное расположение струн. Его корпус заметно крупнее, а крышка открывается, что позволяет звуку свободно распространяться. Благодаря этому рояль дает более глубокое, мощное и богатое звучание, а также точнее передает динамику игры. Именно поэтому его используют в концертных залах и студиях. Существительное "рояль" имеет французское происхождение и переводится как "королевский".

Пианист

Именно так называют музыканта, который играет на фортепиано. Язык, который естественным образом тяготеет к более компактным формам, воспринял именно такое короткое слово, а не длинное и не очень удобное для произношения "фортепианист".

Но почему такого исполнителя не называют роялистом в честь рояля? Все просто – этот термин уже был "зарезервирован" за сторонниками монархии.

А как насчет клавишника? Пианиста действительно можно назвать и так. Но клавишниками также называют музыкантов, которые играют на любых других типах клавишных инструментах: клавишно-духовом органе, клавишном струнно-щипковом клавесине или электронном синтезаторе. Это более широкое понятие.

