Фрустрация, истерика и проблемное поведение: сеть поразило видео про поколение iPad

В сети показали эмоциональное видео о "темной стороне" поколения iPad – влияние чрезмерного использования гаджетов на детей. Дети, которые слишком много времени проводят за экранами, в обыденных ситуациях демонстрируют проблемы с контролем импульсов и терпением.

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Видео "The Dark Future of ipad Kids" опубликовали на YouTube. Неконтролируемый доступ к гаджетам часто приводит к фрустрации, истерике и проблемному поведению или отсутствию интереса к миру без гаджетов, прокомментировала кадры психолог Юлия Семенова на своей странице в Instagram.

"Дети, родившиеся в то же время, что и iPad, которые в 8 лет уже имели первую связь, единственные в истории мира, выросшие с гаджетами как с няньками. Некоторые из этих детей даже не знают, как это – испачкаться играя с соседями на улице. Они буквально не могут представить жизнь без соцсетей", – отмечается в видео.

Семенова говорит, что время, проведенное за экранами, заменило важный опыт, который мог бы помочь детям развить и укрепить нейронные сети мозга.

"Первые годы жизни должны быть наполнены взаимодействием с заботливыми взрослыми, ведь именно в рамках таких отношений развивается речь и укрепляется способность играть. Это развивает мышление и другие важные навыки. В науке о мозге есть прекрасное выражение: "Нейроны, работающие вместе связываются между собой", что означает, что чем больше вы практикуете что-то, тем больше это укрепляет и организует связи в вашем мозге", – отметила эксперт.

Результаты многих исследований говорят о том, что чрезмерное использование экранов и мониторов приводит к изменению важных участков мозга. Доказано, что у дошкольников, проводящих перед экраном более часа в течение дня (норма, рекомендованная Американской Ассоциацией педиатрии) без взаимодействия с родителями, более дезорганизованное и слаборазвитое белое вещество по всему мозгу.

Дело не в том, что просмотр экранов наносит вред веществу мозга, а в том, что это слишком пассивный вид деятельности для развития мозга, отмечает психолог.

Она призвала родителей управлять тем, как дети пользуются технологиями, чтобы они выросли здоровыми подростками и молодыми людьми и не стали жертвами цифрового мира.

"Детям нужно время на природе, время для игры, исследований и настоящее общение с семьей и друзьями", – отметила Семенова.

В комментариях некоторые пользователи пишут, что чрезмерное использование гаджетов детьми – вина родителей.

"Это реакция на неадекватность родителей, например в методах отбирания этих гаджетов!.."

Вы ведь понимаете, что это не проблема детей, а родителей? Дети не виноваты, что их приучили к планшету или телефону. Когда у родителей нет времени, они видят в этом альтернатива, как быстро отвлечь ребенка. А потом рассказывают о поколении неконтролируемых детей"

"Именно поэтому надо рожать тогда, когда и мама и папа готовы к тому, чтобы проводить время со своим ребенком все время пока он маленький, а не перекладывать ответственность на гаджеты"

"Сначала говорят, что на детей нельзя ругаться, как-то ограничивать и бить, а все истерики надо как-то "гасить" через разговоры. А потом удивляются, что некоторые дети начинают добиваться своего криками и драками, когда не получают "сдачи"

"Вред не от гаджетов, вред, когда нет внимания ребенку..."

"Посмотрела и мурашки пошли. Это очень страшно. Я не знаю, чем думают взрослые люди, когда с детства дают гаджеты малышам в свободное использование"

"Это вина не гаджетов, это вина родителей. Если бы с рождения не толкали ребенку те гаджеты, а занимались ребенком, проводили вместе время на улице, отдали ребенка на спортивную секцию и т.д."

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учительница начальных классов отметила, что для того, чтобы ребенок меньше времени проводил в социальных сетях и не листал ленту Instagram и TikTok в свободное время, его жизнь следует насытить красками. Это означает, что свободного времени на интернет у нее просто не должно быть.

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