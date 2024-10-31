'Все имеет причину и следствие'. Учитель дала родителям лайфхак, как отучить детей от TikTok

Для того чтобы ребенок меньше времени проводил в социальных сетях и не листал ленту Instagram и TikTok в свободное время, его жизнь следует насытить красками. Это значит, что свободного времени на интернет у него просто не должно быть.

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Об этом в эфире проекта "Образование. Дети. Будущее" на Youtube сказала учительница начальных классов Тамила Сергеевна. Она считает, что нет ничего плохого в том, что ребенок может час в день провести в телефоне, однако при этом он должен хорошо учиться, посещать кружки, читать книги и проводить время с друзьями.

Родителям следует контролировать время, проведенное ребенком в сети – во всем должен быть баланс.

Учительница также советует взрослым не показывать, что телефон – это что-то страшное, потому что дети, как и взрослые, любят то, что запрещено.

"У всего есть причина и следствие. Когда ребенок полностью на грани, постоянно в телефоне и родители даже боятся к нему подойти, надо взять день и отнять все, что происходит в течение него. Например, четыре часа длится учебный процесс, час – дойди до школы и назад и другое. Когда видишь, что у ребенка реально пустой график, то понимаешь, а чем ему еще заниматься?Книги? Не всех родители приучили читать и сами родители не читают, потому что заняты. Для этого есть кружки. Я очень болею, чтобы дети ходить на кружки в свое удовольствие", – отметила педагог.

Это могут быть спортивные кружки, секции, шахматы, арифметика. Дети будут тратить на кружки определенное время, обычно это час-два, а также время для того, чтобы туда дойти и вернуться домой.

"Когда ребенок понимает, что у него нет времени, чтобы сидеть в TikTok, у него будет меняться фокус внимания. Он будет понимать, что жизнь такая ярка", – сказала учительница.

Отметим, что опрос, проведенный, в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем" показал, что самыми популярными соцсетями среди детей, подростков и молодежи до 35 лет являются TikTok, YouTube, Telegram, Instagram и Viber.

Результаты показали, что дети 10-12 лет активно используют TikTok: ежедневно или несколько раз в день приложение открывают 65 опрошенных. В то же время YouTube смотрит 65%, используют Telegram – 63%, Viber ежедневно пользуются 47%, а Instagram – 19%.

Среди подростков в возрасте 13-15 лет самым популярным является Telegram: 82% опрошенных ответили, что проводят время в приложении каждый день или несколько раз в день.

TikTok популярен среди 78% опрошенных, YouTube – 63%. Еще 48% ежедневно используют Instagram, а 29% – Viber.

Как сообщал OBOZ.UA, учительница рассказала нюансы обучения детей с особыми образовательными потребностями.

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