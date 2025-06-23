Гаджеты – в ящик, резинку – на улицу: каникулы из 90-х вызвали ностальгию в сети

Украинская учительница и мама с никнеймом julijka2809 в TikTok вызвала ностальгию у пользователей соцсети прыжками на резинках. Педагог призвала отложить гаджеты на каникулах и начать прыгать с детьми.

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В заметке женщина показала свое мастерство в прыжках через резинку, а видео набрало более 2 миллионов просмотров. Пользователи соцсети просили напомнить, как именно нужно прыгать по правилам.

"Гаджеты – в ящик, резинка – во двор! Вот это каникулы, кто помнит?" – подписала видео педагог.

Украинцы вспомнили и свое время проведения каникул и отметили, что это было одно из лучших развлечений. Кроме того, они поделились, что сложнее всего было перепрыгивать на самых высоких уровнях.

"Сколько часов было отпрыгано. Я даже дома прыгала, цепляла ту резинку между стульями".

"Я на улице тоже прыгал резинки с девушками даже в школе прыгали на переменах прикольно было сама прикольно третья высота".

"Сейчас продается готовая. Мы из раздобытых кусков вязали. А если новую отрезали – королева улицы".

"Вы меня вернули в то время! Как было весело!"

"Хочу уточнить, что в шлепанцах – это генералы игры".

"Когда-то в школах почти все девушки на школьных переменах прыгали на резинке а сейчас все в планшетах и телефонах сидят".

В комментариях к видео пользователи писали и о сложных уровнях. Однако педагог не растерялась и показала мастер-класс. Сообщение набрало более миллиона просмотров.

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