'Гарри Поттер' развенчал мифы: стало известно, почему мальчики читают хуже девочек

Сейчас мальчики демонстрируют худшие результаты в чтении, чем девочки, и на это влияют современные привычки потребления информации. Об этом рассказала директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко.

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По ее словам, проблема имеет как глобальный, так и локальный аспект. В интервью YouTube-каналу "Медиа-хаб ТВОЕ ГОРОД", Вакуленко объяснила, что одна из ключевых причин, приведших к этой проблеме, – несоответствие литературы из школьной программы интересам детей. "Мальчики читают значительно хуже. Часто это связано с тем, что тексты не соответствуют их интересам. Они читают о дружбе, о собачках, а им нужны технологии, роботы", – сказала Вакуленко. И одобрительно отозвалась о желании родителей поддерживать интересы ребенка, в том числе путем поощрения чтения того, что нравится ему самому.

В целом снижение интереса к чтению директор УЦОЯО назвала мировым трендом, связанным с цифровизацией. "Быстрое получение информации, короткие форматы текстов… видеоскролл – вот что мешает", – сказала она. По словам эксперта, привычка к короткому контенту и использование искусственного интеллекта для быстрого получения ответов снижают потребность в глубоком чтении.

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Несмотря на это, по ее словам, существуют примеры, опровергающие миф о том, что современные подростки не способны осваивать сложные тексты. "Гарри Поттер" – это многотомная книга. И это книга, которая опровергла очень много мифов о современных подростках", – подчеркнула Вакуленко. Педагог добавила, что на самом деле дети все так же способны удерживать в памяти сложные сюжеты, большое количество персонажей и взаимосвязи между ними.

Специалист убеждена, что ключ к развитию навыков чтения – именно в правильном подборе литературы. "Речь идет, в первую очередь, о поиске интересного чтения для ребенка", – подчеркнула она. По ее словам, даже комиксы или манга могут стать первым шагом к более глубокому чтению. "Да, я понимаю, что на той странице всего три слова, но там есть визуальный ряд, там есть картинка, ее тоже нужно понять, соотнести с текстом. Отсюда он (ребенок, – ред.) перейдет к чему-то большему", – уверена Вакуленко.

Директор УЦОЯО предупреждает, что навязывание детям литературы, не соответствующей их интересам, может иметь обратный эффект. "Если мы будем заставлять ребенка сразу читать то, что не входит в сферу его интересов, мы просто убьем интерес к чтению вообще", – предупредила педагог.

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