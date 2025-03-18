Гарвард вводит бесплатное обучение для большего количества студентов: кто сможет поступить в элитный вуз США

Гарвардский университет (США) вводит бесплатное обучение для студентов, семьи которых имеют доход в 200 тысяч долларов и меньше. Это последнее элитное учебное заведение, которое увеличило финансовую помощь после того, как Верховный суд запретил использование расовых предпочтений при поступлении.

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Ранее бесплатное обучение в этом вузе предлагалось только семьям с доходом менее 85 тысяч долларов, сообщает The New York Times. Университет будет покрывать студентам обучение, питание, жилье, расходы на проезд, а также медицинское страхование.

Решение Верховного суда о запрете положительной дискриминации привело к уменьшению количества чернокожих и испаноязычных студентов во многих вузах.

Гарвард потратил 275 миллионов долларов на финансовую помощь в этом году – чуть больше половины студентов получили средства на обучение.

В ноябре прошлого года о бесплатном обучении для семей, доход которого не превышает 200 тысяч долларов, объявил Университет Пенсильвании и Массачусетский технологический институт. В то же время, некоторые вузы увеличили свои лимиты финансовой помощи, включая Дартмутский университет, Университет Виргинии и Университет Северной Каролины.

Годовая стоимость обучения в Гарварде, включая жилье, в прошлом учебном году составила почти 83 000 долларов. Студенты из семей, зарабатывающих менее 100 000 долларов, практически ничего не будут платить, заявил вуз.

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