Самые престижные вузы планеты. Как поступить в университеты Лиги Плюща и сколько стоит обучение
Лига Плюща объединяет в себе восемь частных американских университетов, расположенных в семи северных штатах США. Эти учебные заведения считаются самыми престижными в мире, отличаются высоким качеством образования и элитностью.
OBOZ.UA собрал информацию о том, как можно попасть в лучшие вузы планеты и сколько средств нужно будет заплатить за обучение. Как известно, название "Лига Плюща" появилось благодаря старинным зданиям учебных заведений, которые чаще всего обвиты плющом.
Группа университетов была официально основана в 1954 году как объединение атлетических команд восьми старейших вузов США.
Учреждения, входящие в Лигу Плюща:
- Гарвардский университет (Harvard University)
- Принстонский университет (Princeton University)
- Колумбийский университет(Columbia University)
- Йельский университет (Yale University)
- Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania)
- Брауновский университет (Brown University)
- Дартмутский колледж (Dartmouth College)
- Корнелльский университет (Cornell University).
Как поступить в университет Лиги Плюща
Учебные заведения принимают студентов не только с высокими академическими успехами, но и тех, кто обладает лидерскими качествами, имеет жажду знаний и проявляет активность в общественной жизни. Несмотря на это, поступающие должны иметь высокие оценки.
Для поступления абитуриентам нужно сдать экзамены SAT или ACT (тестирование для поступления в колледж или вуз). Так, на SAT нужно набрать 1500 и более баллов. А на ACT – 33 и выше из 36 возможных. Экзамены проверяют уровень знаний поступающих по математике, чтению и письму.
Те студенты, для которых английский язык не является родным, должны также предоставить результаты сдачи TOEFL (100 и выше из 120 возможных) или IELTS (7.0 и выше с 9.0 возможных) для подтверждения уровня владения иностранным.
Также при поступлении учитывается активность студентов в общественной жизни, волонтерской деятельности, участие в социальных проектах, научные исследования, спорт и т.д.
Какие документы нужны
Поступающим нужно подготовить следующие документы:
- Анкету (Common Application или Coalition Application).
- Эссе и мотивационное письмо.
- Рекомендательные письма от учителей или руководителей, которые могут подтвердить достижение и потенциал поступающего.
- Транскрипт со школьными отметками.
Обычно вузы объявляют два этапа приема заявок: Early Decision – до ноября и Regular Decision – до января.
Сколько стоит обучение
Год обучения в университетах Лиги Плюща может стоить от $50,000 до $70,000 (приблизительно от 2 до 3 миллионов гривен). Эта сумма включает в себя плату за образование (45–55 тыс. долларов в год), проживание, питание (12–15 тыс. долларов) и другие дополнительные расходы (3–5 тыс. долларов).
Несмотря на такую стоимость в учебных заведениях действуют системы стипендий и грантов. Так, украинцы могут воспользоваться финансовой помощью на основе потребностей, заслуг или как международные студенты. В каждом из случаев ситуация рассматривается в индивидуальном порядке и иногда может полностью покрыть стоимость обучения.
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