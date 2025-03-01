Самые престижные вузы планеты. Как поступить в университеты Лиги Плюща и сколько стоит обучение

Лига Плюща объединяет в себе восемь частных американских университетов, расположенных в семи северных штатах США. Эти учебные заведения считаются самыми престижными в мире, отличаются высоким качеством образования и элитностью.

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OBOZ.UA собрал информацию о том, как можно попасть в лучшие вузы планеты и сколько средств нужно будет заплатить за обучение. Как известно, название "Лига Плюща" появилось благодаря старинным зданиям учебных заведений, которые чаще всего обвиты плющом.

Группа университетов была официально основана в 1954 году как объединение атлетических команд восьми старейших вузов США.

Учреждения, входящие в Лигу Плюща:

Гарвардский университет (Harvard University)

Принстонский университет (Princeton University)

Колумбийский университет(Columbia University)

Йельский университет (Yale University)

Университет Пенсильвании (University of Pennsylvania)

Брауновский университет (Brown University)

Дартмутский колледж (Dartmouth College)

Корнелльский университет (Cornell University).

Как поступить в университет Лиги Плюща

Учебные заведения принимают студентов не только с высокими академическими успехами, но и тех, кто обладает лидерскими качествами, имеет жажду знаний и проявляет активность в общественной жизни. Несмотря на это, поступающие должны иметь высокие оценки.

Для поступления абитуриентам нужно сдать экзамены SAT или ACT (тестирование для поступления в колледж или вуз). Так, на SAT нужно набрать 1500 и более баллов. А на ACT – 33 и выше из 36 возможных. Экзамены проверяют уровень знаний поступающих по математике, чтению и письму.

Те студенты, для которых английский язык не является родным, должны также предоставить результаты сдачи TOEFL (100 и выше из 120 возможных) или IELTS (7.0 и выше с 9.0 возможных) для подтверждения уровня владения иностранным.

Также при поступлении учитывается активность студентов в общественной жизни, волонтерской деятельности, участие в социальных проектах, научные исследования, спорт и т.д.

Какие документы нужны

Поступающим нужно подготовить следующие документы:

Анкету (Common Application или Coalition Application).

Эссе и мотивационное письмо.

Рекомендательные письма от учителей или руководителей, которые могут подтвердить достижение и потенциал поступающего.

Транскрипт со школьными отметками.

Обычно вузы объявляют два этапа приема заявок: Early Decision – до ноября и Regular Decision – до января.

Сколько стоит обучение

Год обучения в университетах Лиги Плюща может стоить от $50,000 до $70,000 (приблизительно от 2 до 3 миллионов гривен). Эта сумма включает в себя плату за образование (45–55 тыс. долларов в год), проживание, питание (12–15 тыс. долларов) и другие дополнительные расходы (3–5 тыс. долларов).

Несмотря на такую стоимость в учебных заведениях действуют системы стипендий и грантов. Так, украинцы могут воспользоваться финансовой помощью на основе потребностей, заслуг или как международные студенты. В каждом из случаев ситуация рассматривается в индивидуальном порядке и иногда может полностью покрыть стоимость обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что один из украинских вузов попал в список лучших в мире.

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