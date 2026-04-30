Газовый баллончик, вейпы, зажигалки. Директор лицея в Луцке показал, что изъяли у учеников за две недели пропускного режима: видео взбудоражило сеть

Директор луцкого лицея Роман Полищук показал, что во время пропускного режима изъяли у учеников 5–11 классов. Так, среди предметов оказались газовые баллончики, вейпы, зажигалки и энергетические напитки. Согласно правилам учебного заведения, школьники начальных классов не проходят через металлическую рамку.

Видео педагог выложил в Facebook. Он отметил, что процедура проверки не влияет на опоздание учеников, поэтому уроки начинаются вовремя. Зато проверка позволила изъять много запрещенных в школе предметов.

"По итогам двух недель: рамка не влияет на опоздание учеников, уроки начинаются вовремя. Есть много изъятых запрещенных предметов. Напомню! Ученики начальных классов не проходят сквозь рамку! Только 5–11 классы и посетители", – отметил Полищук.

В то же время, пользователи сети бурно отреагировали на такое сообщение. В частности, значительное количество украинцев подчеркнуло, что если старшим школьникам нужно будет принести что-то запрещенное в учебное заведение, то они могут отдать это младшим ученикам. Поэтому, по их мнению, проходить через контроль должны все дети. В то же время, некоторые отмечали, что пребывание в школе с запрещенными предметами не предусматривает их изъятия.

"То есть, если что-то и заносить, то просить пятиклассников?"

"Почему начальных классов дети тоже не проходят? Вы думаете что старшеклассники или братики или сестрички не могут подбросить что-то младшим в портфель и потом забрать? Должны все проходить по моему мнению".

"То есть можно дать опасный предмет ученику 1–3 класса, он его пронесет в помещение и передаст тому, кому надо?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 11543 "О внесении изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании" о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования". Согласно документу, в школах появятся тревожные кнопки и усилится контроль безопасности.

