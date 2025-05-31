''Где был этот учитель, когда я учился?'' Руслан Цыганков поразил сеть методом оценивания учеников

Украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков поразил сеть своим методом оценивания учеников. Он предложил школьнику самостоятельно оценить свой уровень знаний.

Видео дня

Но услышав честный ответ парня, сказал, что не согласен с ним, и поставил более высокую оценку. В комментариях учителя благодарят за такое отношение к детям и жалеют, что у них таких учителей не было.

"Смотря мне в глаза, скажи, во сколько ты оцениваешь свою работу во время учебного семестра?" – спрашивает педагог ученика. В ответ он слышит слова ученика, что он иногда не отвечает на вопросы и пропустил темы о законе Ньютона, поэтому оценивает свою работу не более чем на 5 баллов. Однако физик не соглашается с мнением ученика и ставит ему более высокий балл.

"Я помню, как ты отвечал. Пытался отвечать. И неважно, что это не всегда было правильно. Это абсолютно неважно. Главное, что ты хотел отвечать, поэтому я ставлю тебе 7 баллов", – объясняет свое решение Цыганков.

В комментариях учителю пишут, что такое отношение к ученикам очень важно.

"Хочется плакать. Вы себе представляете, чего сможет достичь человек, к которому так относились в школе? Это просто замечательно", "А можно как-то записаться в ту школу, и ходить только на физику?", "Где был этот учитель, когда я учился?", "Где был этот учитель, когда я учился?"

Также многие пишут о том, что хотели бы, что все учителя были такими.

"А можно как-то чтобы все учителя были такими же крутыми?", "Многим учителям надо поучиться у вас", – считают подписчики.

Ранее OBOZ.UA писал, что учитель Руслан Цыганков обратился к родителям школьников из-за оценок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!