Где добавить спички, чтобы было 8? Непростая головоломка

Малейший штрих или два способны полностью изменить смысл всего изображения. Хотите проверить это утверждение на практике? Разгадайте эту головоломку со спичками. Смотрите фото ниже.

Перед вами картинка, на которой три спички лежат вертикально параллельно друг другу. OBOZ.UA предлагает вам добавить к этому изображению еще две палочки, чтобы образовалась цифра 8. Именно добавить, а не передвинуть или убрать.

Головоломка обычно является загадкой, которая требует креативности и отличных навыков наблюдения, а в этом случае еще и апеллирует к нестандартным знаниям. Вам нужно понять, какая именно информация поможет вам найти ключ к разгадке.

Внимательно посмотрите на изображение с тремя спичками. Имейте в виду, что вам нужно добавить еще две – не больше, не меньше – чтобы получить цифру 8. Бросьте себе вызов: попробуйте справиться за 4 секунды.

Впрочем, не сдавайтесь, если не получится найти правильный ответ так быстро. Ведь истинную пользу приносят только те головоломки, решение которых мы доводим до конца самостоятельно. Поэтому, если вы хорошо подумали и готовы проверить свою догадку, переходите к объяснению ниже.

Итак, расположение спичек на картинке с заданием намекает нам, что мы имеем дело не с привычными арабскими, а с римскими цифрами. В такой записи число восемь выглядит так VIII. Здесь V означает пятерку, к которой добавляем три единицы – ІІІ. Добавляем, ведь они расположены справа. Все, что нужно было для правильного ответа, это соединить левую спичку с еще одной, превратив их в "птичку" или "галочку", и положить еще одну спичку справа.

