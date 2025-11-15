Головоломка для умников: создайте семь квадратов из четырех, переложив всего две спички

Решение головоломок и логических задач является чрезвычайно полезным для активизации работы мозга. Такие упражнения стимулируют креативное мышление и способность находить нестандартные решения, что важно для повседневной жизни и профессиональной деятельности. Если готовы испытать свой ум, смотрите изображение ниже.

Задание, которое OBOZ.UA предлагает сегодня, может улучшить концентрацию внимания и пространственное воображение, помогая видеть предметы и их расположение в новых перспективах. Этот интеллектуальный вызов поможет поддерживать свой ум в тонусе.

Математическая загадка со спичками

Задача состоит в том, чтобы переложить только две спички в фигуре, которая состоит из двенадцати спичек, образующих четыре идентичных квадрата. После манипуляций с этими двумя элементами общее количество квадратов на финальном изображении должно составлять семь.

На первый взгляд, эта задача может показаться чрезмерно сложной, поскольку большинство людей склонны думать о квадратах только одного, большого размера. Однако ключ к правильному ответу кроется именно во внимании к деталям и способности представить фигуры разной величины, сформированные из одинаковых элементов. Это классический пример логической задачи, которая требует выхода за рамки привычного восприятия.

Ответ на головоломку

Решение головоломки заключается в целенаправленном "демонтаже" одного из начальных квадратов и использовании его спичек для создания новых фигур. Чтобы достичь результата в семь квадратов, нужно разобрать нижний правый квадрат, изъяв из него две спички, которые являются общими с другими квадратами. Эти два элемента больше не используются для формирования периметра больших фигур.

Далее, удаленные спички следует разместить в форме знака плюса (+) внутри верхнего левого квадрата. В результате этого действия получается три больших квадрата, которые остались целыми, и четыре меньших квадрата, созданные путем деления верхнего левого квадрата.

Таким образом, переложив всего две спички, пользователь получает общее количество семь квадратов — три больших и четыре маленьких, успешно выполнив условие головоломки.

