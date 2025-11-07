Решите уравнение, передвинув всего 1 спичку: головоломка для сообразительных

Поддержание остроты ума является важной задачей на протяжении всей нашей жизни. А помочь в этом могут головоломки, например, задачки на передвижение спичек. Смотрите фото ниже.

OBOZ.UA предлагает подумать над задачей, в которой нужно переложить спичку, чтобы исправить неправильное уравнение. На этот раз это уравнение 5 + 7 = 2. Даже первоклассник легко поймет, что арифметически это невозможно. Ваша задача – за 20 секунд понять, какую одну спичку переложить и куда, чтобы сделать пример математически правильным.

Поставьте себе таймер и подумайте о том, как можно справиться с этой задачей. Для этого вам нужно будет мыслить нестандартно, задействовать не только свои знания математики, но и пространственное воображение и способность просчитывать несколько вариантов одновременно.

Итак, посмотрите на уравнение в задании, подумайте о том, какие спички можно передвинуть в его цифрах и знаках, и какой из доступных вариантов может сделать пример правильным. Время вышло. Готов ли ваш ответ?

Если нет, не спешите заглядывать в подсказку (ее мы публикуем ниже). Дайте себе возможность найти правильный ответ самостоятельно уже без гонки со временем. Ведь именно таким образом решенные головоломки приносят наибольшую пользу нашему мозгу.

Что касается правильного ответа, то передвинуть нужно было спичку из знака "+". Возьмите из него вертикальную палочку и переставьте ее в цифру 5, чтобы из нее получилась 9. Теперь уравнение приобрело вид 9 – 7 = 2 и стало правильным.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу со спичками, где нужно было превратить пять квадратов в три.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.