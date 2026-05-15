Где это – в 'закапелку'? Что означает необычное слово

Исконно украинское слово "закапелок" часто встречается на страницах классической литературы, однако в современном быту оно может показаться непривычным для широкой общественности. Основное значение его указывает на небольшой, часто уединенный угол или ограниченное пространство вне чего-то большего.

Нередко так называют тесные помещения или пристройки, где можно удобно спрятаться от посторонних глаз или найти убежище в сложной ситуации. Употребление этого термина придает речи особую стилистическую окраску и глубину.

Употребление этого слова точно подчеркивает атмосферу уединения или описывает сложную архитектуру старого дома или двора. Поэтому, "закапелок" остается важным элементом нашего языкового фонда, который помогает детализировать описание окружающего мира.

Что такое закапелок

Согласно академическим словарям, в частности СУМ и словарю Гринченко, "закапелок" имеет два основных толкования:

Пространственный угол: это небольшое место вне чего-либо, например, самый темный уголок в доме между печью и шкафом или скрытая часть чердака. Тесное помещение: небольшая пристройка или комната, которую приспособили для жилья или работы (например, кабинет для быстрых подсчетов или хозяйственная кладовка).

В переносном значении это слово часто символизирует уютный тайник, где человек может остаться наедине со своими мыслями.

Примеры употребления

Слово активно использовали мастера украинского слова, демонстрируя его многогранность. Григорий Квитка-Основьяненко описывал через него гостеприимство или любознательность, заглядывая в каждый уголок кладовой. Борис Гринченко в своих произведениях придавал "закутку" значение спасительного места, куда не достает вода во время беды. Современные же авторы, например Юрий Андрухович, используют этот термин для описания запутанных городских лабиринтов, ворот и двориков.

Ми з Богданом вибігли на вулицю і через якісь, тільки йому знані, брами й закапелки перебігли аж на початок Янівської (Ю. Андрухович)

Там за грубою страшенна спека, тісно, закапелок зовсім темний. (І. Микитенко)

Вони перешіптувалися в кутку в класі, в найзатишнішому закапелку між піччю і старою шафою. (О. Донченко)

На фільварку з дозволу пана-дідича Сава до житла пристосував закапелок, біля свинарника. (С. Чорнобривець)

На якихсь чверть години замикався Каргат в своєму закапелку, щоб нашвидкуруч щось підрахувати. (Ю. Шовкопляс)

Закапелок, синонимы

Если слово "закапелок" кажется слишком редко употребляемым для определенного контекста, украинский язык предлагает широкий выбор синонимов, каждый из которых имеет свой оттенок:

Закуток або за́кут

Закама́рок чи закомо́рок

Схованка або затишок

Запічок

Завулок

