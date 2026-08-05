Где готовят отличников: названы лучшие школы Киева по итогам НМТ 2026 года

Технический лицей Киевского политехнического института им. Сикорского, где в этом году выпускники получили 22 максимальных результата по 200 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), стал лучшим учебным заведением в столице. Его выпускники получили 13 максимальных результатов по математике, 8 — по английскому языку, один — по истории Украины. При этом двое будущих студентов набрали по 200 баллов сразу по двум предметам.

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Об этом сообщили на сайте государственной районной администрации города Киева. Не менее высокими оказались результаты Европейского коллегиума. Учебное заведение имеет 12 максимальных результатов на НМТ 2026. Девять выпускников получили как минимум один результат в 200 баллов, а трое сдали на максимальный балл сразу по двум предметам.

Больше всего высших оценок выпускники получили по математике и английскому языку — по 5 соответственно. По одному результату — по физике и немецкому языку.

Еще о 12 максимальных результатах сообщил Русановский лицей. Его выпускники получили 8 результатов по 200 баллов по математике, 2 — по английскому языку, по одному — по украинской литературе и физике.

Главные истории дня

В лицее №272 "Украинский колледж им. В.О. Сухомлинского" четверо выпускников получили максимальные результаты по математике и английскому языку. В то же время ученица лицея № 98 Елизавета Мартынюк набрала 200 баллов сразу по двум предметам — по математике и английскому языку.

Рейтинг школ за 2025 год

Лицей «Интеллект» Дарницкого района г. Киева Русановский лицей Днепровского района г. Киева ООО «Центр образования «Оптима» Политехнический лицей НТУУ КПИ г. Киева Частное учебное заведение «Европейский коллегиум» Естественно-научный лицей № 145 Печерского района г. Киева Технический лицей Национального технического университета «Киевский политехнический институт» Соломенского района г. Киева ООО «Киевский лицей Кискул» Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Частное общеобразовательное учебное заведение I–III ступеней «Лицей Экология и культура»

Эти учебные заведения показали самые высокие средние результаты своих выпускников на Национальном мультипредметном тесте в 2025 году. После обнародования официальных итогов НМТ-2026 станут известны лидеры среди школ Киева.

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