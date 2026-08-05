Стоматология лидирует: 10 самых дорогих специальностей в университетах в 2026 году
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Самой дорогой специальностью на контрактной основе в украинских университетах стала Стоматология. Стоимость обучения составляет 73 157 гривен. Второе место в списке заняла Медицина, где за обучение нужно заплатить 68 698 гривен, третье — Педиатрия — 62 771 гривен.
В среднем на самых дорогих направлениях обучение стоит более 70 тыс. грн в год, а на самых дешевых – от 23 тыс. грн. Самые высокие средние цены наблюдаются у медицинских специальностей, а также у международных, математических и творческих. Среди самых доступных – инженерные и аграрные специальности. Об этом сообщает образовательный портал Education.ua.
10 самых дорогих специальностей 2026 года
Всего подали заявления 105 301 абитуриент; для сравнения, в 2025 году было зарегистрировано 79 317 желающих. По количеству поданных заявлений лидирует Национальный университет "Львовская политехника" — 59 676.
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