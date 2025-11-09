Где инструкции? Поколение зумеров столкнулось с 'кризисом четверти жизни': что это такое

Сегодня немалое количество молодежи, которые являются представителями поколения Z (рожденные от 1997 до 2012 годов), столкнулись с так называемым кризисом четверти жизни. Те годы, которые должны были стать лучшими в жизни, оказались довольно сложным испытанием.

Молодежь в возрасте примерно от 18 до 35 лет переживает периоды значительного стресса, тревоги и неуверенности в себе. Они в поисках "инструкций" к жизни, пишет сайт CNBC.

Дело в том, что, факторов, которые способствуют этому немало. Как отмечают в статье, на примере Америки, сегодня существует огромная проблема одиночества, которая гораздо больше влияет на молодых людей, чем на старшие поколения: в США лишь 17% взрослых моложе 30 лет говорят о том, что имеют глубокие социальные связи. А многолетняя U-образная кривая счастья меняется, потому что молодежь в возрасте от 18 до 25 лет признаются, что они менее счастливы, чем люди в возрасте 40-50 лет. Одной из причин, которую они озвучивают, является негативное влияние социальных сетей.

"Я не завидую поколению Z. Хотя, наверное, каждое поколение, которое было впереди, скажет: "Мне тоже пришлось пройти через жизненные периоды". Но количество конкурирующих и стрессовых факторов, которые сейчас есть для представителей поколения Z, по моему мнению, значительно выше, чем были раньше, учитывая социальные, экономические и политические факторы", – комментирует ситуацию терапевт Сейди Салазар.

Еще одна терапевт Жасмин Троттер объясняет, почему в этот период молодежь испытывает сильное эмоциональное напряжение. Ведь они переживают сложное жизненное время, когда надо одновременно решать несколько задач:

необходимость определить свое предназначение;

стресс или тревожность по разным причинам;

постоянные сомнения относительно своих важных решений – где жить, когда создать семью;

ощущение разочарования из-за того, где они сейчас в жизни;

поиск работы и решение финансовых трудностей;

ощущение тоски по себе в прошлом – по той версии себя, которую они оставляют, взрослея.

Советы терапевтов по преодолению кризиса четверти жизни

Чтобы преодолеть кризис четверти жизни, терапевт советует начать с того, чтобы меньше давить на себя и избегать сравнений, особенно в социальных сетях.

"Не сравнивайте свои неудачи с чьими-то яркими моментами. Каждый движется в том темпе, который ему подходит. Нет нужды сравнивать, потому что вы не знаете, что происходит с ними, но вы знаете, что происходит с вами", – говорит Троттер.

Также она настоятельно рекомендует обратиться к специалисту по психическому здоровью, такому как терапевт, который обучен помогать преодолевать трудности, с которыми молодой человек может столкнуться.

"Кризис четверти жизни одного человека не является таким же, как у другого. Он может выглядеть по-разному в зависимости от того, с чем вы сталкиваетесь", – объясняет она, поэтому терапия может быть очень полезной, например, для анализа и развития понимания или развития навыков, чтобы иметь возможность управлять более специфическими симптомами, с которыми человек может столкнуться во время кризиса четверти жизни.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 фразах, которые поколение Z никогда не будет использовать со своими детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!