"Где культ интеллекта? Кто герои подростков?" Учительница истории объяснила, почему украинские дети не хотят учиться
Украинские подростки не хотят учиться, ведь видят, что успех часто не зависит от уровня их знаний. Так, например, они наблюдают за блогерами и тем, что знакомства работают быстрее, чем годы обучения, поэтому, когда дети не видят связи между "много учился" и "достойно зарабатываю", их мотивация исчезает.
Кроме того, в нашем инфопространстве отсутствует "культ интеллекта", ведь ученые и инженеры остаются в тени, зато "легкие деньги" подсвечиваются обманчивым блеском, поэтому дети будут выбирать более легкий путь. На этом отмечает украинская учительница истории из Черкасс Леся Хлипавка.
По ее словам, родители и учителя часто требуют от школьников хорошие оценки, а не реальные знания. В связи с этим дети учатся манипулировать системой: списывать, пользуясь искусственным интеллектом, или просто иметь балл в журнале.
"Запрос на "бумажку" заменил запрос на "умение", – отмечает педагог.
Она также отмечает, что война и постоянный стресс смещают фокус, потому что когда дети живут в состоянии тревоги, их мозг работает на самосохранение, а не на долгосрочные инвестиции в интеллект. Педагог подчеркивает, что качественное образование предполагает длительный вклад, на который сейчас мало у кого есть эмоциональный ресурс.
Педагог убеждена, что запрос на образование не появится сам по себе. Он возникает там, где есть конкурентная среда, знания дают реальную силу, а школа становится местом для исследований, а не "отбывания срока".
"Нам нужно изменить общественный договор: образование должно стать не обязанностью, а привилегией и ключом к реальным возможностям", – резюмирует Хлыпавка.
