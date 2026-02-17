Каждый второй подросток в Украине не знает математики: какие причины и на что следует обратить внимание родителям будущих школьников

Почти каждый второй подросток не знает математику на базовом уровне и испытывает трудности с повседневными вычислениями. Наибольшие образовательные потери возникают в 6 классе, из-за чего школьникам становится сложно осваивать STEM-дисциплины в дальнейшем (наука, технологии, инженерия, математика).

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Образовательные потери по математике", информирует Освитория.Медиа. Согласно мониторингу, 40–60% учеников испытывают математическую тревожность, которая имеет прямую связь с низкими результатами обучения.

Образовательные потери возникают, потому что:

в 5 классе ученики еще повторяют материал начальной школы;

в 6 классе формируется база для алгебры и геометрии;

дальнейшие предметы (физика, химия, география) уже требуют развитых вычислительных навыков.

Ключевые трудности, которые имеют ученики:

арифметические действия с обыкновенными дробями;

буквенные выражения и преобразования;

положительные и отрицательные числа;

работа с координатной плоскостью;

построение геометрических фигур и пространственное мышление.

Как отмечают специалисты, эти пробелы напрямую влияют на успеваемость в физике, химии и других STEM-предметах.

Почему возникла проблема с базовым уровнем математики у школьников

Аналитики выделяют несколько системных причин. Среди них:

абстрактность преподавания без связи с реальной жизнью (дети учат теорию, но не понимают, как это касается жизни, – не могут рассчитать время на дорогу или представить, как алгоритмы определяют полет самолета или как работают маршруты Google Maps);

дефицит учителей математики и естественных дисциплин;

повторяющиеся пробелы в тех же темах из года в год;

отсутствие масштабных национальных решений, которые бы системно повысили качество обучения.

Нейрофизиологический психолог Марина Пристинская рассказала, на что стоит обращать внимание родителям будущих школьников. По ее словам, для того, чтобы мозг ребенка "понял" числа, должны включиться многие его структуры. Например, теменные доли, лобные, височные, затылочные участки, мозжечок и подкорковые структуры.

Все они отвечают за работу с числами, азбуку, понимание задач и значений математических терминов, стратегии их решения, обеспечивают вербальные механизмы, зрительное восприятие символов, чисел и знаков и тому подобное.

По словам эксперта, для слаженного взаимодействия между этими структурами нужен прочный фундамент. И здесь многое зависит от родителей и учителей, ведь они должны создать атмосферу, в которой ребенок будет учиться. Специалист отмечает, что мозг ребенка созревает постепенно и этот процесс завершается в 25-27 лет.

Именно поэтому родители должны понять, что изучение математики стартует не в садике или первом классе, а дома, когда ребенок начинает ползать, играть ножками или ручками и продолжается в моменты, когда родители объясняют малышу, где мало, где много, что означает "вверх", "вниз", "в", "на", "под". Исследователи уверяют, что от того, насколько хорошо ребенок в дошкольном возрасте усвоит упражнения вроде "много-мало", будет зависеть то, как он будет понимать числа на уроках математики.

Обучение базируется на трех китах: уровень активации, внимание и память. Поэтому, чтобы ребенок имел успех в учебе, должны быть закрыты базовые физические и психологические потребности. В частности, достаточный сон, еду, чувство безопасности, а также психологические потребности.

