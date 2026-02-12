Исследование показало, почему некоторым детям трудно изучать математику

Дети, которым трудно дается математика, имеют трудности с обновлением своего подхода к мышлению. К таким выводам пришли исследователи Стэнфордского университета, проведя тестирование, задания в которых для школьников были представлены в виде числовых символов или групп точек. Они создали модель на основе того, насколько результаты менялись со временем.

Проблемы возникают из-за того, что ученики продолжали ошибаться в разных типах тестов. Визуализация мозга показала более слабую активность в областях, связанных с мониторингом и корректировкой поведения. Сниженная деятельность также может стать показателем того, имеет ли ребенок типичные или нетипичные математические способности, информирует Рhys.org.

Работа показывает, что ученики, испытывающие трудности с изучением математики, могут иметь проблемы не только с обработкой чисел, но и с обновлением своих мыслительных процессов при работе с ними. Эти нарушения не обязательно касаются только математических навыков, но и могут распространяться на более широкие когнитивные способности, которые включают контроль выполнения задач и адаптацию поведения во время обучения детей. Исследователи надеются применить разработанную ими модель к более широким группам детей с другими типами расстройств обучения.

Напомним, профессор Юлия Ковас из Голдсмитского университета Лондона, генетик и психолог, поделилась результатами исследования, почему дети имеют разные математические способности. Она работала с масштабным анализом близнецов, в котором приняли участие около 10 000 пар однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Ученые от рождения наблюдали, как генетические и внешние факторы формируют их учебные способности.

По словам профессора Ковас, в средней школе и во взрослом возрасте генетический компонент математических способностей составляет примерно 50-60%. Она отмечает, что гены и среда имеют большое значение. Ученые уверяют, что даже если люди не хотят стать профессорами математики, каждый может улучшить свои способности. Есть доказательства того, что для развития навыков вычисления важную роль играют мысли, убеждения, отношение и эмоции .

