Почему некоторым детям математика дается труднее, чем другим, и что такое 'завороженный круг'

Профессор Юлия Ковас из Голдсмитского университета Лондона, генетик и психолог, поделилась результатами исследования, почему дети имеют разные математические способности. Она работала с масштабным анализом близнецов, в котором приняли участие около 10 000 пар однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Ученые от рождения наблюдали, как генетические и внешние факторы формируют их учебные способности.

По словам профессора Ковас, в средней школе и во взрослом возрасте генетический компонент математических способностей составляет примерно 50-60%. Она отмечает, что гены и среда имеют большое значение. Об этом информирует ВВС.

Ученые уверяют, что даже если люди не хотят стать профессорами математики, каждый может улучшить свои способности. Есть доказательства того, что для развития навыков вычисления важную роль играют мысли, убеждения, отношение и эмоции .

Что такое "завороженный круг"

Когда детям говорят, что им не дается математика, или они получили на экзамене низкий балл, это может запустить "заколдованный круг" тревожных мыслей. Страх перед математикой приводит к тому, что школьник начинает ее избегать, это сказывается на оценках и еще больше усиливает тревожность перед этой дисциплиной.

Негативные мысли перегружают рабочую память, где происходит мышление

В университете Университете Лафборо был проведен эксперимент с 9-ти и 10-летними детьми. Во время него исследовали связь между рабочей памятью и тревогой перед математикой. Школьникам давали устные арифметические задания с двузначными числами, но перед тем они слышали слова, которые должны были запомнить, а затем повторить. Результаты детей, которые имели "сильную тревожность перед математикой", были самыми низкими.

Что такое дискалькулия

Исследование профессора Университетского колледжа Лондона Брайана Баттерворта, который работает в области когнитивной нейропсихологии, показало, что люди имеют врожденное чувство чисел, даже если их никогда не учили считать. Но у некоторых, этот механизм работает не очень хорошо.

Дискалькулия 0 это трудности в обучении, связанные с пониманием и работой с числами и количествами. Считают, что это состояние так же распространено, как и дислексия (трудности с чтением). Около 5% людей могут иметь дискалькулию, отмечает профессор. Людям с дискалькулией, как правило, сложно выполнить простые арифметические задачи. Например, 5 умножить на 8 или 6 плюс 16.

Что отличает математику от других предметов

Доктор Иро Ксениду-Дерву, которая исследует математическое мышление в Университете Лафборо в Великобритании, сравнивает изучение математики со "строительством ментальной кирпичной стены", где нужен прочный фундамент, чтобы перейти на следующий уровень. Именно поэтому, здесь нельзя пропускать "кирпичики".

Профессор Ковас вспоминает Программу международного оценивания учащихся (PISA), разработанную для оценки качества образования в разных странах. Согласно результатам исследования 2000-х годов Китай попал в число лучших стран по уровню образования.

Доцент кафедры математического образования в Университете Цзянси Китая Чжэньчжэнь Мяо говорит, что у них преподавание математики сосредоточено на "базовых знаниях, навыках, математическом опыте и математическом мышлении". По его словам, учителя и образование "очень уважаемые" в стране, учителям нужно проводить только один-два урока в день, поэтому у них есть много времени для подготовки и совершенствования уроков.

В список лучших также попала и Финляндия. В этой стране система математического образования также сосредоточена на основах, а учителя получают пять лет академической подготовки и заявок на обучение в 10 раз больше, чем вакансий, благодаря уважению, которое имеют учителя.

