Дети 5-7 лет больше верят неправильной информации от мужчин, чем точной информации от женщин: результаты исследования

Дети в возрасте 5-7 лет более склонны верить неправильной математической информации от мужчин, чем точной информации от женщин. Об этом свидетельствуют данные результатов исследования. Согласно им, ранние гендерные стереотипы могут влиять на само обучение, а не только на отношение к интеллекту.

Также выводы ученых показывают, что мальчики и девочки по-разному обрабатывают информацию о числах, в зависимости от того, кто ее подает. В исследовании было проанализировано 198 детей в возрасте от 5 до 7 лет, информирует Рһуѕ.org. Дети участвовали в онлайн-игре на угадывание, во время которых они должны были оценить количество точек, появляющихся на экране.

Сначала они делали это самостоятельно, а затем должны были повторить это с мужскими и женскими аватарами, которые предлагали угадывание раньше ребенка.

Ответы последовательно больше приближались к оцениванию мужчины, чем женщины, даже когда мужчина явно ошибался (например, 24 точки, а на экране было 12) и женщина была права. Когда же детям неоднократно давали неправильные ответы от мужчины, их оценивание оставалось предвзятым даже после того, как аватары исчезли, уверяют исследователи.

По их словам, результаты показывают, что дети не просто усваивают стереотипы: они используют их для собственного понимания мира.

"Мы обнаружили, что дети не только склонны считать мужчин более компетентными, но и больше доверяют или ценят математическую информацию, предоставленную мужчинами, чем информацию, предоставленную женщинами", – говорят эксперты.

Для педагогов есть и положительный момент. Обычно ученики изучают математику у одного учителя и не имеют возможности сравнивать гендерные аспекты в классе. Дети также быстро обнаруживают умышленное введение в заблуждение. Когда дезинформация становится обманчивой, доверие подрывается, а гендерные предубеждения меняются на противоположные. Однако это становится возможностью улучшить результаты обучения и напомнить учителям, что школьники получают и обрабатывают информацию сквозь гендерную призму.

