Где лексическая ошибка? Задание на НМТ 2026 по украинскому языку запутало сеть

Паронимы – одни из самых сложных слов в любом языке, они пишутся и звучат почти одинаково и при этом могут иметь совершенно разное значение. Само собой, паронимы являются типичными заданиями блока НМТ по украинскому языку и как они работают, показала в соцсетях репетитор по имени Ирина.

Женщина опубликовала в своем TikTok типичное задание на поиск лексической ошибки. В нем нужно было определить, в каком словосочетании прилагательное "музичний" было употреблено неправильно – с существительным "вечір", "інструмент", "голос" или "гурток".

""Музичний" касается музыки как вида искусства, а "музикальний" касается одаренности. Итак, "музикальний голос", "музикальні пальці". Вариант В", – объяснила правильный ответ Ирина.

Однако комментаторы не очень поняли сути этого задания. Одни не смогли осознать, почему нельзя употреблять прилагательное "музикальний" с существительным "інструмент", а другие вообще выражали возмущение этим заданием и жаловались, что не чувствуют разницы.

