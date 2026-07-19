'Где мне брать деньги?' Руководительница танцевальной студии поделилась криком души из-за детей, которые 'выпадают' из конкурсов в последний момент

Каждый раз, когда ребенок отказывается выступать за несколько дней до танцевального конкурса, финансовые потери ложатся на плечи руководителя студии, а не на родителей. Об этой проблеме рассказала учительница танцев из Луцка Ирина Витальевна.

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Женщина, которая руководит собственной танцевальной студией, пожаловалась на это своим подписчикам в TikTok. "У нас каждый раз складывается такая ситуация – конкурсы не бесплатные, дети всегда ездят за счет родителей и так далее. Это база, так и должно быть, это нормально", – описала ситуацию она.

Женщина рассказала, что когда она сама занималась танцами как ученица, участие в конкурсе было общей целью всего коллектива, и отказ одного ребенка мог стоить общего успеха, особенно если ребенок исполнял важные элементы в постановке. "Когда я ходила на танцы, у меня не было такого, чтобы я могла попросить маму, чтобы я не выступала", – сказала преподавательница.

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При этом, по ее словам, сейчас ситуация изменилась. Ребенок может отказаться от выступления в любой момент. И это становится не только творческой, но и финансовой проблемой. Организационные взносы за участие в конкурсе оплачиваются заранее, и если ребенок не едет, эти деньги не возвращаются. Поэтому родители, стремящиеся сэкономить, либо не сдают деньги до последнего момента, либо ожидают возврата уже уплаченных средств. В обоих случаях руководителю студии приходится покрывать расходы из собственного кармана.

"Если, условно, 200 детей едут на конкурс, то среди них найдутся несколько, которые не хотят. И что получается? Мы влетаем в такую копеечку, я каждый раз столько просто денег плачу за то, что ребенок едет на конкурс, а ребенок не едет", – пожаловалась Ирина Витальевна.

Самым болезненным она назвала невозможность решить ситуацию, не обидев при этом кого-то. Требовать компенсацию от родителей – неудобно, ведь она понимает, что причины бывают разные, в том числе болезнь ребенка. Включать риски отказов в стоимость для других родителей – несправедливо. Молчать и продолжать доплачивать – сильно бьет по кошельку преподавателя. "Я не могу сказать маме: дайте мне деньги за то, что вы отказались за три дня до конкурса. Я просто не могу этого сказать", – рассказала женщина.

Она также привела показательные расчеты. Например, участие в конкурсе обходится примерно в 500 гривен на человека, а выступать откажутся десять участников, руководитель будет вынужден покрыть расходы за каждого, а в сумме это составит 5000 гривен. "Ребенок может заболеть и так далее. Есть родители, которые очень хорошо понимают всё это и прекрасно знают, что руководители покрывают расходы", – сказала Ирина Витальевна.

"Мы влипаем в такую копеечку, я каждый раз столько просто денег плачу за то, что ребенок едет на конкурс, а ребенок не едет. Мне это так грустно", – пожаловалась учительница танцев. Но системного решения, по ее словам, до сих пор нет. "Откуда мне брать такие деньги? Ну откуда? Я излила душу. Я просто не знаю, что с этим делать", – подытожила она.

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