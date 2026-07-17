Студент не сдал IELTS и потребовал вернуть деньги. Преподавательница английского языка шокировала историей: как отреагировала школа и чем закончился скандал

Преподавателям следует быть готовыми к ситуациям, когда студенты будут требовать от них деньги за якобы неудачную подготовку к экзаменам. Об этом предупредила репетитор по английскому языку, которая ведет TikTok под ником @tina.english_ielts и лично оказалась в таких обстоятельствах.

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Про свою историю она рассказала в видео, которое опубликовала на личной странице. По словам женщины, студент, проваливший IELTS, потребовал от нее вернуть деньги за проведенный урок. И все это несмотря на то, что преподавательница сразу предупредила его, что не сможет хорошо подготовить его за одно занятие, на которое у них было время.

По словам репетитора, ситуация сложилась в рамках языковой школы, в которой она преподает. Женщине назначили студента с занятием день в день, хотя обычно она не берет такие срочные уроки. Запрос пришел также без указания дедлайнов, и только на пробном уроке выяснилось главное: времени на адекватную подготовку просто не было.

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"И когда я спрашиваю, когда вы сдаете IELTS, он отвечает: послезавтра. Ну, давайте представим, что урок был в среду, кажется, а экзамен он сдает в пятницу. И уже на этом этапе, даже на этапе приветствия, когда я начинаю диалог на английском, я вижу, что у студента нет даже уровня B1. То есть это такой уровень А2, знаете, школьный уровень", – описала ситуацию репетитор.

Более того, до этого студент не занимался английским с преподавателем и даже не читал в интернете, что входит в структуру IELTS, который он планирует сдавать. "Чего он хотел от меня, я не знаю. Ну, знаете, тут отказать, не отказать, ну что мне, провести один урок?", – сказала преподавательница.

При этом она предупредила, что максимум, что она может сделать за одно занятие, – это объяснить общую структуру экзамена и к чему нужно быть готовым во время его сдачи. По словам женщины, студент согласился на такие условия и через школу оплатил единственный урок.

Неудивительно, что по результатам IELTS этот студент набрал низкий балл – всего 4,0. Преподавательницу удивило то, что сразу после этого он прислал ей номер своей карты с требованием вернуть деньги за занятие. "Во-первых, это даже глупо, потому что вы мне ничего не платили за этот урок, вы платили школе, так что какие вопросы к преподавателю. Во-вторых, я подумала, что это просто какой-то прикол и все. Окей, если бы это был индивидуальный студент, я бы его просто заблокировала. Так как это школа, я понимала, что сейчас будут серьезные проблемы", — описала свою реакцию репетитор.

На замечание, что вопрос о возврате средств в этой ситуации ученику лучше было бы согласовать со школой, через которую происходили все контакты, она получила звонок от отца этого парня.

В конце концов, ситуация разрешилась довольно благополучно. Вмешалась школа и вернула деньги ученику. Вычитать эту сумму из зарплаты преподавательницы также не стали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о репетиторе, ученик которой резко отказался выполнять на занятии самостоятельную работу, аргументировав это тем, что время занятия оплатили его родители.

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