'Это же прикол? В чем суть вашей работы?' Украинцы поспорили из-за резкого замечания ученика в адрес репетитора

Цена на услуги репетиторов в Украине часто становится предметом обсуждения в соцсетях. Впрочем, новая дискуссия подошла к данному вопросу с неожиданной стороны – преподавательница математики пожаловалась, что ученик отказался писать на уроке самостоятельную работу из-за денег.

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"Я не буду писать самостоятельную работу, потому что за это время родители заплатили деньги". Нормально ли слышать такое от ученика 7 класса? Может быть, я сама буду решать, чем мы будем заниматься на уроке?", – написала в Threads пользовательница с ником @gurumath_5. Далее репетитор получила немало неожиданных для себя комментариев.

В комментариях к посту люди чаще вставали на сторону ученика. Они указывали на то, что заниматься самостоятельно он может и бесплатно дома, и что он прав, когда просит репетитора в оплаченное время преподавать ему материал, а не проверять знания. Также ученика хвалили за высокую финансовую грамотность, мол, он старается рационально использовать деньги семьи.

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Впрочем, не обошлось и без споров. В комментариях отметили, что качественное усвоение знаний невозможно без их проверки. Но и согласились, что самостоятельная работа во время занятий с репетитором не может занимать весь урок — лишь его небольшую часть.

Но и репетитора тоже поддержали. Некоторые комментаторы отмечали, что выбор методики преподавания – это прерогатива преподавателя. В том числе и в отношении самостоятельных работ. Тем более, если речь идет о коротком тесте.

Комментаторы также напомнили о том, что ребенок все равно будет выполнять какую-то работу под присмотром – будь то экзамен или тестовое задание при трудоустройстве. Поэтому самостоятельное написание работ с репетитором вполне может быть полезным даже во время платного урока.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о репетиторе по математике, которая сбила с толку сеть элементарной задачей из НМТ – оказалось, что многие люди не в состоянии с ней справиться, хотя там даже считать ничего не нужно.

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