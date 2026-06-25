'Даже некоторые взрослые не понимают'. Украинцы поспорили из-за задания на НМТ 2026

Пока идет дискуссия о том, следует ли оставить математику одним из обязательных предметов на НМТ, в соцсетях пытаются решить одну из задач этого года. Репетитор старшеклассников по этому предмету Ирина Снопик опубликовала самое простое задание блока, и оно сбило с толку не одного комментатора.

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В своём профиле в Threads педагог выложила задачу по математике на округление. "Что говорить о детях, если взрослые здесь допускают ошибку, а это первое, самое легкое задание на НМТ", — написала Снопик.

В тестовой задаче, которую она опубликовала, предлагается округлить до сотых число 1,31499. Варианты ответа были следующими:

А 1,315

Б 1,32

В 1,314

Г 1,3

Д 1,31

В целом комментаторы правильно вспомнили правило округления. Чтобы округлить число до определенного разряда, нужно посмотреть на цифру, которая предшествует этому разряду (стоит правее). Если она меньше 5, округление производится в меньшую сторону (число остается неизменным), если 5 и больше – в большую (к числу прибавляется единица). В нашем примере мы должны округлить до сотых – то есть до второго знака после запятой. За ним стоит 4, следовательно, округляем в меньшую сторону и получаем 1,31. Правильным является вариант Д.

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Тем не менее многие комментаторы настаивали на том, что правильный ответ – это вариант Б, то есть 1,32. И даже излагали свою аргументацию, согласно которой округление должно происходить в два этапа: сначала весь "хвост" числа после знака, до которого мы округляем, а затем, в зависимости от полученного результата, операция повторяется. Но это неверно. При округлении мы смотрим только на предыдущий разряд, а не оцениваем весь "хвост" числа.

В комментариях не обошлось и без шуток. Например, о том, что для математика правильный ответ будет 1,31, а для налоговой службы – 1,32.

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