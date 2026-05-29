Как в Испании учат детей отнимать: украинка показала на видео с дочкой – ученицей 2 класса

В европейских, в частности испанских школах учеников младших классов учат вычитать в столбик совсем не таким же методом, как в Украине. Об этом на примере своей дочери-второклассницы рассказала украинка по имени Наталья Куценко.

Женщина живет в Испании и в своем TikTok она продемонстрировала, как работает этот прием, опубликовав ролик, в котором с дочерью решает домашнее задание по математике. Прием называется "метод компенсации". Его логика базируется на простом математическом правиле: если к уменьшаемому и к вычитаемому добавить одинаковое число, разница не изменится. Математически это выглядит так: (A + 10) - (B + 10) = A – В.

В видео девочка решает пример 51 – 23 = ?. Поскольку второклассники еще не очень хорошо понимают концепцию вычитания из меньшего числа большего, его нужно для удобства искусственно увеличить. Для этого в школах Украины учат "занимать" десяток у числа следующего разряда. После этого важно не забыть про этот "долг".

В Испании детям дают несколько отличный способ. Чтобы из 1 вычесть 3 между цифрами в уменьшаемом записывают единицу. Ее ребенок мысленно добавляет к разряду единиц уменьшаемого. Получается 11 – 3 = 8. Далее записываем полученное 8 в строку ответа под единицами.

А дальше происходит компенсация, и в ней кроется главная фишка метода. Поскольку мы "взяли в долг" 10 единиц для верхнего числа, мы должны вернуть этот долг (1 десяток) к нижнему числу (вычитаемому). То есть, в данном случае, от 5 десятков вычитаем не 2 десятка, а 2 + 1, то есть 3 десятка. И получается 5 – 3 = 2. Записываем двойку в графу ответов и получаем 28 – правильное решение этого примера.

Почему в Европе считают именно так? Мама в конце абсолютно правильно подытожила разницу:

Наш метод: мы меняем значение верхнего числа (было 5 десятков, стало 4). Из-за этого детям иногда трудно держать в голове, что цифра на бумаге уже изменилась. Они часто пропускают этот этап и делают ошибку.

Испанский метод. Они меняют значение нижнего числа, спуская "долг" в виде единицы вниз. Верхняя строка остается нетронутой, а ребенок просто добавляет единицу к следующей нижней цифре перед вычитанием.

Для многих детей такой способ чисто механически проще, потому что добавлять единицу к нижней цифре и считать дальше на увеличение им легче, чем не забыть пропустить шаг с уменьшением верхнего числа.

