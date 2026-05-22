Какой рост у мальчика? Простая задача по математике запутала сеть

Очевидное решение не всегда является правильным. Это на живом примере доказала TikTok-блогер под ником @kristina_znohub_math. Она готовит школьников к Национальному мультипредметному тесту по математике и время от времени радует подписчиков сложными задачами. На этот раз – о росте мальчика.

В ролике, который она опубликовала у себя на странице, блогер выложила задачу, которая на первый взгляд кажется очень простой. Звучит она так: рост мальчика – 75 сантиметров и еще половина его роста. Какой у него рост?

"Большинство добавляет к 75-ти 75, деленное на 2, получает 112,5 и делает ошибку", – объяснила репетиторка. По ее словам, вычислять эту задачу надо не так.

Это классическая логическая ловушка, которая играет на стремлении нашего мозга хвататься за первые попавшиеся цифры и сразу их считать. Желание автоматически разделить 75 пополам и добавить к начальному числу возникает потому, что мозг невнимательно считывает фразу "половина его роста". На самом деле условие задачи говорит, что рост мальчика составляет те же 75 см и еще половина его роста.

Далее решение, по словам блогера должно происходить так: Пусть x – это рост мальчика. По условию задачи он составляет 75 + 1/2х. Чтобы решить это уравнение, нужно перенести 1/2х в левую его сторону с противоположным знаком. Уравнение приобретает вид х – 1/2х = 75. А значит 1/2 х – это 75. Чтобы получить значение х, осталось просто умножить 75 на 2. И получается, что рост мальчика составляет 150 см.

Это объяснение несколько озадачило подписчиков репетиторки. Те, кто знает математику немножко лучше, предлагали упростить решение и просто умножить 75 на 2 – такой вариант тоже возможен, если понимать, в чем подвох такой задачи.

