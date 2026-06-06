'Сколько денег вы вложили в репетиторов?' Сергей Притула спровоцировал горячую дискуссию в сети из-за подготовки к НМТ

Старший сын волонтера и общественного деятеля Сергея Притулы в следующем году заканчивает школу. И отец уже начал размышлять над тем, как помочь ему успешно сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ).

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Чтобы разобраться с этим вопросом, Притула обратился к своим подписчикам в Facebook. В первую очередь его интересовал финансовый аспект подготовки.

"Дамы и господа, а поделитесь, плз: 1. какой бюджет вы вгаратали на репетиторов для детей в подготовке к НМТ? 2. какой это был % бюджета вашей семьи из месячного бюджета (это же не один месяц длилось)? 2. Какова стоимость консультаций? 4. И это те же самые учителя, которые учат ваших детей в школе или другие? Спасибо!", – написал он. И неожиданно для себя спровоцировал бурную и при этом довольно содержательную дискуссию.

На самом деле спорам о том, кто должен отвечать за подготовку школьников к выпускным и вступительным экзаменам – школа или родители, уже много лет. И каждый решает этот вопрос по-своему.

Скажем, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Наталия Пипа похвасталась, что ее семья не вложила ни копейки в подготовку ребенка к НМТ. Просто устроили сына в хороший лицей, а остальное для парня стало вопросом принципа.

Значительная часть комментаторов согласились с ней. Нередко родители рассказывали истории успеха своих детей, которые готовились к НМТ самостоятельно. Так одна комментатор призналась, что позволила дочери вторую половину выпускного класса не ходить в школу, а заниматься самостоятельно дома, потому что атмосфера на уроках мешала ей учиться.

Нередкими оказались также истории о том, как детям помогал образовательный контент в интернете. Поэтому абсолютно бесплатные подписки на блогеров, которые рассказывают о нужном предмете или тематические ютуб каналы могут принести не меньше пользы, чем репетиторы.

Есть среди комментариев также история одной семьи, где старшего ребенка за половину зарплаты одного из родителей и ценой больших усилий подготовили к сдаче НМТ. Но младший ребенок отказался идти на такие жертвы и тоже поступил, куда хотел – без репетиторов.

В конце концов, одна из мам, решивших поделиться своей историей, основательно объяснила, что может помочь в подготовке к НМТ, а что будет только мешать. И похвалила систему подобного тестирования в принципе.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение учительницы, почему подготовка к НМТ не является прямой задачей школы.

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