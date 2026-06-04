'Школа не должна готовить к НМТ': учительница ответила на громкий упрек родителей и обратилась к репетиторам

Родители часто упрекают учителей, якобы они не занимаются подготовкой школьников к сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ). На этот упрек ответила преподавательница украинского языка и литературы Виктория Николаевна.

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В своем TikTok-блоге она развернула свое мнение, почему школа не должна готовить учеников к НМТ. А также обратилась к репетиторам, на которых возлагают эту задачу, правда за дополнительную плату. "Школа не должна готовить к НМТ. В общем, нет такого раздела, как подготовка к НМТ, есть повторение тем. А причем темы, которые в тесте, проходятся за годы обучения. То есть, если учился, если там слушал, работал, то ты уже это должен знать", – объяснила свою позицию Виктория.

В то же время она уточнила, что уровень подготовки в значительной степени зависит от конкретного учителя и условий обучения. По ее словам, педагог, если есть такая возможность, вполне может посвятить себя конкретно подготовке учеников к тесту. Особенно это касается профильных классов. В качестве примера она привела класс, который изучает украинский язык и которому выделяют на предмет 8 часов в неделю. "Есть возможность выкроить там где-то немножечко времени, подвинуть какую-то там риторику или какого-то поэта", – сказала учительница.

А вот в обычных классах, по ее словам, времени на дополнительную подготовку мало из-за ограниченного количества часов и внешних обстоятельств. Обычно в таких классах на тот же язык выделяется 4 часа в неделю. Если вычесть из этого времени воздушные тревоги с необходимостью спускаться в укрытие, а затем возвращаться из него, и другие проблемы то времени на подобные занятия уже не остается.

"Конечно, в рамках уроков можно повторять, делать тесты, я это делаю. Но это моя инициатива, потому что мне, ну, если бы не безразлично, и хочется, чтобы дети, которым действительно нужно это, которые заинтересованы, могли немножечко подготовиться", – сказала учительница.

При этом она подчеркнула, что значительная часть результата зависит не только от школы, но и от самих учеников и поддержки родителей. "Многое зависит, конечно, от самообразования, от желания, от родителей, которые также поддерживают идею написать на высокий балл. Но так вот, как репетитор, так, сел и штудирует специально тему – нет в школе такой возможности", – призналась Виктория.

При этом она отметила, что репетиторы нередко критикуют учителей, которые не готовят к НМТ и этим увеличивают свою ценность в глазах учеников и их родителей. "Ну, конечно, ты классный, если у тебя сидит один человек, еще и за деньги, и ты с ним можешь делать конкретно что-то – без оценок, без каких-то тем, которые прописаны министерством. Ну, тогда конечно, окей. Поэтому сравнивать подготовку у репетитора и сравнивать подготовку школьную – ну, это немножечко из разных опер", - сказала учительница-блогер.

Несмотря на это, она подчеркнула, что достичь высокого результата на НМТ и без репетитора возможно при условии системной работы. "Если ребенок учился, если это ему действительно нужно, если он осознает, что он хочет сдать на высокий балл – можно это сделать... Это возможно, если упорно работать. Если вот так-то, ну, так оно и будет. Конечно, может повезти, но такое дело – игра в рулетку", – сказала Виктория.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дискуссии по поводу подготовки к НМТ в школах, которая разгорелась между омбудсменом Дмитрием Лубинцом и министром образования и науки Оксеном Лисовым. Лубинец обвинил Лисового в том, что школы не прилагают к этому достаточно усилий.

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