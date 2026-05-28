'Помочь ребенку могут только репетиторы'. Лубинец раскритиковал подготовку к НМТ в школах: что ответил Лисовой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал подготовку в школах к национальному мультипредметному тесту (НМТ). Омбудсмен заявил, что учебные заведения не формируют компетентности, которые проверяются тестированием, поэтому помочь ученикам могут только репетиторы.

Об этом он сказал во время встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым, отметив, что когда система образования отстает от реальности, государство начинает терять детей. В то же время, министр признал, что система образования не соответствует уровню знаний, который требуется от выпускников школ.

"Надлежащей подготовки учеников к УМТ фактически нет. Школа не формирует компетентности, которые проверяются тестированием. Как следствие, помочь ребенку могут только репетиторы. Сам знаю это как отец выпускницы. Но что делать, если ребенок не может обратиться к репетитору?" – заявил Лубинец.

Он также отметил, что после лет войны до сих пор не обеспечено проведение тестирования в укрытиях в стабильном режиме, без остановок из-за воздушных тревог. Кроме того, критической остается тема детей с временно оккупированных территорий. По мнению омбудсмена, государство фактически не обеспечило информационной компании для поступающих, поэтому количество поступающих с ВОТ сокращается, а молодежь теряет связь с Украиной.

"Формальная вкладка на сайте – это не ответ. Как дети должны узнать о своих правах и возможностях, если государство не донесло это понятно и доступно? Результат – катастрофический: количество поступающих с ВОТ сокращается. Молодежь теряет связь с Украиной, а государство – время. При этом МОН до сих пор не имеет отдельного учета этой категории поступающих. Без базовых данных государственная политика фактически формируется "вслепую" – сказал Лубинец.

