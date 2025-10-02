''Где обычные темы по украинскому языку?'' Сеть озадачил учебник НУШ для 5 класса, где детей просят ''понюхать'' слова

Украинцев озадачил учебник по украинскому языку для 5 класса по программе Новой украинской школы, где детям нужно "понюхать" слова. В частности, в одном из упражнений отмечается, что каждое слово имеет свой аромат, вкус, цвет, образы или фактуру, возникающие в воображении. Далее в задании написаны слова и школьникам нужно описать свои ощущения на каждое из них.

Об этом в TikTok рассказала репетитор по украинскому языку с никнеймом totoshka_online. Она удивилась, почему в учебнике нет обычных тем, зато больше материала посвящено развитию эмоционального интеллекта.

"Каждое слово имеет свой аромат, вкус, цвет или такие образы, или своеобразную фактуру, которые возникают в воображении говорящего, когда оно звучит. Закройте глаза, позовите на помощь воображение и скажите, что вы представляете, чувствуете, когда слышите представленные слова. Матиола, чабрец, ручей, ковыль, пух, красоля, крик, вервечка, узвар, омшаник, наводнение, цитрина, калитка, земляника, соловей. Какие слова не возникли в вашем воображении? Вот что вы почувствовали? На запах почувствовали какое слово? Я тоже пока еще не почувствовала". Листая учебник, я поняла, что обычных тем нет", – делится педагог.

Пользователи соцсети разделились в своих взглядах. Так, некоторые из них говорили, что это не похоже на изучение украинского языка, и сетовали на современные учебники.

"Современные учебники обо всем и ни о чем. Пишу детям опорные конспекты на человеческом языке, сам составляю задания".

"Издевательство над детьми и учителями, а не изучение украинского языка!"

"Мы никогда не нюхали соловья".

В то же время другие были удивлены реакции репетитора и отмечали, что именно таким образом детям легче изучать слова и развивать свое воображение.

"Логика в задании есть. Когда не знаешь слова, именно через воображение можно догадаться значение, например: ковыль – трава, цветок. Не будьте шокированы, все норм".

"Что не так с заданием? Интересное, творческое и развивает воображение. Человеческий мозг, когда видит изображение чего-то, сначала представляет образ, а потом подставляет слово. А здесь наоборот. Классное упражнение".

